Pensión Mujeres Bienestar: quiénes reciben el pago del 22 al 26 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría del Bienestar informó que la Pensión Mujeres Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2025, continuará con la dispersión de recursos durante la última semana de septiembre. Este programa entrega un apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años que todavía no cumplen con la edad para recibir la Pensión para Personas Adultas Mayores.

Los pagos se realizan en la tarjeta del Banco del Bienestar y siguen un calendario organizado en orden alfabético por la inicial del primer apellido. De esta manera, se garantiza una entrega escalonada que busca evitar filas en las sucursales y saturación de cajeros automáticos.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar del 22 al 26 de septiembre

Durante la última semana de septiembre, los depósitos se realizarán a las beneficiarias cuyos apellidos comienzan con las siguientes letras:

Lunes 22 de septiembre : apellidos que inicien con la letra R.

: apellidos que inicien con la letra R. Martes 23 de septiembre : apellidos con inicial S.

: apellidos con inicial S. Miércoles 24 de septiembre : apellidos que comiencen con T, U o V.

: apellidos que comiencen con T, U o V. Jueves 25 de septiembre: beneficiarias con apellidos que inicien con W, X, Y o Z.

beneficiarias con apellidos que inicien con W, X, Y o Z. El viernes 26 de septiembre no habrá dispersión de recursos, ya que el calendario oficial concluye el jueves 25 con las letras finales del alfabeto.

Requisitos y condiciones del programa Pensión Mujeres Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres de 60 a 64 años que habiten en México y no cuenten con una pensión contributiva. El objetivo del programa es apoyar económicamente a este sector de la población hasta que cumplan los 65 años, edad en la que ya pueden acceder a la Pensión Bienestar para Personas Adultas Mayores.

Para recibir el pago es necesario estar inscrita en el programa y contar con la tarjeta emitida por el Banco del Bienestar. Aquellas que se registraron en agosto de 2025 y todavía no cuentan con el plástico activo, deberán esperar a los siguientes ciclos de pago.