Asesinan a estudiante dentro del CCH Sur; el agresor se lanza de edificio al intentar huir (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un estudiante de 16 años de edad fue asesinado este lunes dentro del plantel del CCH Sur de la UNAM, por un alumno encapuchado que estaba armado con una navaja.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que acudió al plantel educativo ubicado en el Boulevard Cataratas, en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán, debido al reporte de una persona lesionada, pero debido a la naturaleza autónoma de la UNAM no pudieron ingresar a la escuela.

Se confirma la agresión a persona dentro de CCH Sur pic.twitter.com/zrlB7UfdVT — El Coolio Iglesias (@LuisSalazar) September 22, 2025

Tras la agresión, un trabajador intentó detener al encapuchado, forcejeó con él y resultó lesionado, por lo que fue llevado al hospital en una ambulancia del ERUM.

#UltimaHora

Se reporta #desalojo del plantel #CCH Sur ubicado en Jardines del Pedregal. Se habla de dos eventos, en donde se indica de amenos dos personas #lesionadas.

Informacion en desarrollo...#UNAM pic.twitter.com/IrDqHCHxn2 — Crónicas Urbanas (@CronicasLDN) September 22, 2025

El encapuchado intentó huir y al verse acorralado por estudiantes que presenciaron el ataque subió a un edificio y se lanzó, por lo que resultó con fracturas en ambas piernas. La SSC informó que fue trasladado al hospital en calidad de detenido. Se desconocen las causas por las que atacó al estudiante.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC acudió a un plantel educativo de nivel medio superior ubicado en el Boulevard Cataratas, en la colonia #JardinesDelPedregal, en la alcaldía @Alcaldia_Coy, debido al reporte de una persona lesionada; al llegar, derivado de la naturaleza… pic.twitter.com/jRalPTMR99 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 22, 2025

Las clases fueron suspendidas y los alumnos desalojados del plantel hasta nuevo aviso, informó el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM mediante un comunicado.

También la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó los hechos ocurridos en el CCH Sur a través de una comunicado difundido en su cuenta de X.

Donde también informó que, al conocer los hechos de manera inmediata las autoridades “activaron el protocolo de atención para casos de violencia con arma”.

Además, dijo que el personal universitario, intervino para auxiliar a las personas agredidas y hacer las notificaciones correspondientes.

La máxima casa de estudios publicó: “Lamentablemente, un joven estudiante falleció, y la segunda persona un trabajador del plantel, fue trasladada para su atención médica”.

Tras la agresión, el presunto responsable fue puesto a disposición de las autoridades “para proteger a la comunidad y llevar a cabo las investigaciones necesarias por las autoridades competentes”.

La UNAM agregó: “condenamos y lamentamos estos hechos de violencia”.

Las autoridades del plantel pidieron la presencia de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para los servicios periciales y las investigaciones correspondientes.

Exterior del CCH Sur

Mientras que policías de la SSC pondrán a disposición de las autoridades ministeriales al probable responsable que fue entregado por las autoridades educativas, el cual se encuentra bajo custodia de la policía.