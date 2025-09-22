Así reaccionó Gustavo Petro al asesinato en México de los artistas colombianos B-King y Regio Clown

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gustavo Petro, presidente de Colombia, lamentó la muerte de los artistas Bayron Sánchez Salazar, B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, Regio Clown, quienes fueron encontrados sin vida este lunes en el Estado de México.

El mandatario había solicitado el domingo el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para localizar a los músicos desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre.

Los cuerpos de B-King y Regio Clown fueron hallados con signos de violencia y un presunto narcomensaje.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina

“Más jovenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, escribió Petro en X.