Cae presunto autor intelectual del homicidio de Mario Machuca, líder sindical hotelero de Cancún

CANCÚN, QR (apro).- La Fiscalía de Quintana Roo detuvo a Luis Fernando N, alias "El Inge”, señalado de ser el autor intelectual del homicidio de Mario Machuca, quien fuera líder sindical hotelero en Cancún, privado de la vida en agosto pasado.

El principal orquestador del crimen mantenía una relación cercana con el dirigente emanado de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), pues era su asistente y chofer, confirmó este lunes el fiscal general de esta entidad, Raciel López Salazar.

El móvil del homicidio fueron inconformidades del agresor al no ser tomado en cuenta por la víctima para ocupar importantes puestos dentro de la confederación sindical y la disputa por un terreno en Costa Mujeres, la zona continental de Isla Mujeres, donde se ubican inmuebles de alta plusvalía.

Mario Machuca fue ultimado durante la tarde del 4 de agosto último en Cancún. Sus atacantes dispararon desde una motocicleta tras ir siguiendo a su víctima.

Para lograr su cometido, “El Inge” contrató a través de Ángel Guillermo N, a Ángel Yahir N y Arnulfo N, a quienes trajo a Cancún, donde los hospedó cuatro días antes del homicidio.

Estos últimos tres fueron detenidos días después del asesinato en la Ciudad de México y traídos hasta la ciudad turística donde fueron vinculados a proceso por un juez de control local.

Raciel López Salazar destacó en la conferencia de prensa ofrecida este lunes que una camioneta Cherokee utilizada para vigilar al líder sindical antes de su deceso fue encontrada en Colima y trasladada luego a Cancún para continuar con las investigaciones.

En las siguientes horas se determinará la situación jurídica de “El Inge”, quien se perfila a ser imputado y recluido en prisión preventiva mientras la fiscalía concluye las investigaciones.

Mario Machuca detentaba un fuerte poder sindical a través de la CROC, con el cual en su momento logró importantes puestos de elección popular, pues llegó a ser diputado local, federal y regidor en el ayuntamiento de Cancún.

Mantenía un fuerte control de las propinas dejadas a los trabajadores de los hoteles de este destino turístico.