Fraude digital de “transferencia retenida”: qué es y cómo evitarlo

Las estafas en línea incluyen páginas falsas y suplantación de identidad para obtener dinero.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre una modalidad de fraude digital denominada estafa de transferencia retenida. En este esquema, delincuentes envían mensajes que aparentan ser notificaciones bancarias con el fin de robar datos y vaciar cuentas.

La estafa bancaria se ha propagado a través de mensajes SMS y correos electrónicos que simulan comunicaciones oficiales. Los delincuentes buscan generar miedo en la víctima con supuestas transferencias retenidas, generando la idea de que el dinero está bloqueado y que solo al dar clic en un enlace podrá resolverse el problema.

Cómo opera la estafa de “transferencia retenida”

Mensaje fraudulento: el usuario recibe un aviso de que hay una transferencia retenida o no reconocida.

el usuario recibe un aviso de que hay una transferencia retenida o no reconocida. Enlace a sitio falso: se proporciona una liga que redirige a una página que imita el portal oficial de un banco.

se proporciona una liga que redirige a una página que imita el portal oficial de un banco. Captura de datos sensibles: se solicitan usuario, contraseña, número de tarjeta, NIP o token digital.

se solicitan usuario, contraseña, número de tarjeta, NIP o token digital. Vaciamiento de cuentas: con la información robada, los estafadores realizan retiros, compras o transferencias inmediatas.

Este tipo de fraude electrónico aprovecha la urgencia y la falta de verificación para que las víctimas actúen de inmediato sin comprobar la veracidad del mensaje.

Casos detectados y alerta de la Condusef

La Condusef informó que en México se han identificado casos en los que los delincuentes simulan operaciones del sistema SPEI. Los mensajes aseguran que el dinero está “retenido” o que existe un “cargo sospechoso”, y la víctima debe ingresar a un sitio falso para liberar el movimiento.

Además, se han documentado fraudes en los que se solicita a los usuarios hacer transferencias para reservar productos inexistentes. Aunque en el comprobante aparece un nombre de beneficiario, lo único que determina la validez es el número de cuenta o CLABE, por lo que el nombre del receptor puede ser falso.

Riesgos para las víctimas

Las consecuencias de caer en esta estafa digital son graves y van más allá de la pérdida económica:

Vaciamiento de cuentas bancarias sin posibilidad de recuperar los fondos.

sin posibilidad de recuperar los fondos. Suplantación de identidad mediante los datos financieros obtenidos.

mediante los datos financieros obtenidos. Riesgo de que los datos personales sean vendidos en mercados ilegales en línea.

Cómo evitar ser víctima de fraude digital

Para prevenir caer en la estafa de transferencia retenida, la Condusef recomienda: