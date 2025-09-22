UNAM

Mario Delgado condena el asesinato de un estudiante en el CCH Sur

El titular de la SEP ratifica el compromiso de la dependencia de “erradicar cualquier tipo de violencia” en las escuelas.
lunes, 22 de septiembre de 2025 · 18:15

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, condenó el asesinato de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plante Sur, y reiteró el compromiso de la dependencia de “erradicar cualquier tipo de violencia” en las escuelas.

En su cuenta de X, informó que estableció comunicación con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, “para dar seguimiento a los hechos de violencia” registrados esta tarde y expresar “nuestro apoyo a la comunidad universitaria”.

El expresidente nacional de Morena calificó como “condenable” el hecho en el que perdió la vida un estudiante de 16 años y un trabajador resultó herido, presuntamente a manos de otro alumno que ya está bajo resguardo de las autoridades competentes.

Luego, agregó: “Lamentamos profundamente la muerte del estudiante y expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y a toda la comunidad universitaria”.

Delgado Carrillo añadió que en la dependencia estarán “atentos a las investigaciones que realizan las autoridades competentes y reiteramos nuestro compromiso de trabajar para erradicar cualquier tipo de violencias en nuestras escuelas”.

 

 

