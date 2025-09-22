Operadores del CJNG son acusados de narcoterrorismo y lavado de dinero en la Corte de Nueva York

WASHINGTON (apro).– Ante la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, el Departamento de Justicia develó un encausamiento judicial en contra de Julio César Montero Pinzón y su media hermana, Griselda Margarita Arredondo Pinzón, acusados de lavado de dinero y narcoterrorismo para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Joseph Nocella Jr., fiscal federal en Brookyln, informó que Montero Pinzón, “El Tarjetas”, “Moreno”, “El Chess”, “César Hernández Jiménez”, “Ch Jiménez”, y su media hermana, son miembros de alto rango dentro de la organización terrorista del CJNG.

Están acusados por su papel en esquema internacional de fraude organizado y controlado por el CJNG que toma como objetivos a ciudadanos estadunidenses que son dueños de tiempos compartidos de propiedades en México”, indicó Nocella en un comunicado de prensa.

“El Tarjetas” y su media hermana oficialmente están acusados de conspiración para cometer fraude y lavado de dinero y ambos son fugitivos de la justicia mexicana y estadunidense.

“Además, Montero Pinzón está acusado de conspiración para proveer y entregar material y apoyo a una organización terrorista internacional como lo es el CJNG con base en México”, apuntó Nocella.

“Este líder de alto rango de una organización terrorista extranjera, presuntamente defraudó a personas inocentes para robustecer al terrorismo en contra del pueblo estadunidense”, subrayó por su parte Pam Bondi, la Procuradora General de Justicia de Estados Unidos.

La fiscalía federal en Brooklyn, en el encausamiento develado ante la Corte sostiene que “El Tarjetas” y su media hermana tienen un historial criminal con el CJNG de más de una década, defraudando a ciudadanos estadunidenses y lavando dinero con los tiempos compartidos.

El expediente criminal detalla que de 2012 a la fecha, el CJNG y sus dos operadores y miembros acusados, perpetraron varios compendios de fraude con propiedades de tiempo compartido en varios estados de la república mexicana; incluyendo Jalisco.

“Como parte del plan los dueños de tiempo compartido, muchos de los cuales son residentes y ciudadanos de los Estados Unidos fueron inducidos fraudulentamente a pagar una cuota con el pretexto de cubrir impuestos por la renta o venta de la propiedad bajo la promesa de que posteriormente recibirían el reembolso”, se lee en el encausamiento.

“Pese al pago de la cuota por adelantado, las víctimas del fraude de los tiempos compartidos no recibieron los reembolsos y quedaron imposibilitados para recuperar el dinero”, añade el documento judicial.

Hasta ahora, el Departamento del Tesoro y el de Justicia de los Estados Unidos ha sancionado y encausado judicialmente a más de 70 personas por su participación junto con el CJNG en el fraude de las propiedades de tiempo compartido en México.

El fiscal Nocella enfatiza que de 2019 a 2024, aproximadamente 6 mil víctimas de Estados Unidos por este fraude “han reportado pérdidas por aproximadamente 350 millones de dólares atribuidas al fraude de tiempo compartido en México” por parte del CJNG.

