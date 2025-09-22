Regio Clown y B-King: Lo que se sabe de la desaparición y muerte de los músicos colombianos en México

Tras seis días de diligencias, familiares confirmaron la identidad de los cuerpos encontrados en Edomex como los de Regio Clown y B-King (foto). Autoridades investigan el caso como homicidio.. Foto: Instagram bkingoficial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, y Bayron Sánchez, identificado artísticamente como B-King, fueron hallados sin vida en el Estado de México tras haber sido reportados como desaparecidos el 16 de septiembre en la capital mexicana. La desaparición y el hallazgo han generado pronunciamientos de los gobiernos de México y Colombia, que dieron seguimiento al caso a nivel diplomático y de seguridad.

La desaparición de los músicos colombianos en Ciudad de México

Los dos músicos fueron vistos por última vez al salir de un gimnasio en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Horas después, familiares alertaron que no habían vuelto a comunicarse.

El 18 de septiembre, la Fiscalía de la Ciudad de México emitió fichas de búsqueda y abrió una carpeta de investigación. Amigos, colegas y familiares iniciaron campañas en redes sociales para localizarlos. En Colombia, el caso generó amplia atención y preocupación.

El hallazgo de los cuerpos en Estado de México

El 17 de septiembre, autoridades del Estado de México localizaron dos cuerpos en el municipio de Cocotitlán, con signos de violencia. Aunque desde ese momento se sospechaba que correspondían a Regio Clown y B-King, la identificación oficial requirió diligencias posteriores.

El 22 de septiembre, familiares confirmaron que los restos correspondían a los dos músicos colombianos, en diligencias realizadas en instalaciones forenses de Tlalnepantla. La Fiscalía mexiquense abrió una investigación por homicidio.

Reacción en Colombia

El presidente Gustavo Petro expresó primero un llamado a las autoridades mexicanas para que apoyaran en la búsqueda de los artistas. Posteriormente, tras el hallazgo, condenó los hechos y afirmó que “asesinaron a nuestra juventud en México”, en referencia a los artistas colombianos.

El caso de Regio Clown y B-King mantiene abiertas investigaciones en México y Colombia.

Petro señaló además que el caso se relaciona con dinámicas de crimen organizado internacional y con la persistencia de la llamada “guerra contra las drogas”, que según sus declaraciones sigue provocando muertes de jóvenes dentro y fuera de Colombia. La Cancillería de ese país anunció que mantiene contacto con la embajada en México para acompañar a las familias y exigir esclarecimiento de los hechos.

Postura del gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el caso se investiga a nivel federal y que participan la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía del Estado de México. Confirmó que su gobierno mantiene comunicación con el de Colombia a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sheinbaum aclaró que la desaparición ocurrió en la Ciudad de México, desmintiendo versiones iniciales que ubicaban los hechos en Sonora. Subrayó que la coordinación entre fiscalías busca determinar los responsables y dar certeza a las familias.

Investigaciones en curso

Hasta la redacción de esta noticia, las autoridades no han informado los resultados de las autopsias ni precisado la causa de muerte de los músicos. Tampoco se han anunciado detenciones ni se han confirmado móviles del crimen.

Reportes preliminares señalan que los cuerpos presentaban huellas de violencia y estaban envueltos en bolsas plásticas, pero esos datos no han sido detallados en los comunicados oficiales.

Las fiscalías trabajan en la recopilación de pruebas periciales, revisión de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos para reconstruir los hechos ocurridos entre la última vez que se vio a los artistas y el hallazgo de los cuerpos en el Estado de México.

Cronología del caso