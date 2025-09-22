Tormenta Narda se acelera a huracán y azotará el martes con lluvias intensas a estas entidades

Probabilidad de lluvias puntuales fuertes este martes en la Ciudad de México . Foto: Cuartoscuro / Andrea Murcia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Narda evolucionará a huracán y será uno de los factores que provoquen lluvias intensas este martes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este 23 de septiembre, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó de las precipitaciones fuertes que provocarán también un frente frío y el avance de la onda tropical 34.

En el curso de la noche del lunes y de la madrugada del martes, Narda continuará fortaleciéndose frente a las costas del Pacífico central mexicano; su circulación ocasionará lluvias puntuales intensas en regiones de Jalisco (suroeste), Colima (costa), Michoacán (oeste) y Guerrero (costa y este), así como vientos de 30 a 40 km/h, rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en zonas costeras de las entidades mencionadas.

Por otra parte, la onda tropical número 34 recorrerá la península de Yucatán, interaccionará con una vaguada en altura y con un canal de baja presión extendido sobre el sureste mexicano, generando lluvias puntuales intensas en Oaxaca (oeste, costa y este), Chiapas (costa y centro) y Veracruz (sur); muy fuertes en Tabasco y Campeche; y fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Un segundo canal de baja presión se extiende desde el noroeste hasta el centro del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica y el monzón mexicano, originará lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa (sur), Nayarit y Puebla; fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Ciudad de México y Morelos; además de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Avanza la onda tropical 34

El martes, Narda se localizará como huracán al suroeste de Jalisco; sus bandas nubosas mantendrán las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes, vientos y oleaje elevado en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

La onda tropical 34 avanzará lentamente por el sureste mexicano, continuará interactuando con una vaguada en altura y generará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dicha región, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (norte y este), Tabasco (sureste), Veracruz (sur) y Chiapas (oeste y sur).

Por otro lado, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del país, interaccionará con el monzón mexicano, incrementando la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste de la República Mexicana.

Finalmente, canales de baja presión, en interacción con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad procedente de ambos océanos, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en el centro y sur del país, con lluvias puntuales intensas en Puebla (este) y Guerrero (costa).

Valle de México

Se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la madrugada, ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la mañana, ambiente templado y por la tarde, ambiente cálido con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el martes 23 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (este), Guerrero (costa), Oaxaca (norte y este), Tabasco (sureste), Veracruz (sur) y Chiapas (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas y Aguascalientes.

Pronóstico de temperaturas para el martes 23 de septiembre:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (oeste) y Chihuahua (noreste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Colima, Guerrero, Chiapas, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz y Tabasco.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para mañana 23 de septiembre: