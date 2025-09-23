“Alito” Moreno denuncia al “Cártel de Macuspana” ante la DEA y el FBI

La conferencia de Alejandro Moreno en el Senado de la República. Foto: Graciela López / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que denunció a Adán Augusto López por sus supuestos vínculos con el crimen organizado ante la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

En conferencia en el Senado, el legislador tricolor también dio a conocer lo que llamó el Cártel de Macuspana, al que responsabiliza de incubar criminales y terroristas.

Según el priista, el Cártel de Macuspana es encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y está integrado por el senador Adán Augusto López, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, entre otros más.

“Lo que queremos evidenciar es que toda esta información que hay, toda esta información que hay, que es pública, como les digo, de los señalamientos de las imputaciones a través de los medios de comunicación, de agencias de investigación, presentamos un servidor, presento como senador de la República, que se investigue al cínico, corrupto y narco senador de Adán Augusto López Hernández. ¿No que no tiene denuncias?, lo denuncié en la Fiscalía General de la República a él, a López Obrador, a sus hijos y a varios gobernadores y políticos de Morena.

“Quiero darles a conocer a ustedes que después de meses de estar trabajando, de tener reuniones a nivel nacional y a nivel internacional, con un trabajo comprometido, serio y responsable, hemos presentado datos, información, denuncia clara, ante las agencias en el gobierno de Estados Unidos, en el Departamento de Justicia, en el Departamento del Tesoro, y aquí tengo los acuses, los correos donde hemos presentado ya datos, información y señalamientos en el FBI y en la DEA”, detalló.

Alejandro Moreno considera que el Cártel de Macuspana es una operación sistemática desde el Estado Mexicano iniciado en el 2018 para desmantelar la seguridad del Estado Mexicano, capturar el Poder Judicial y luego generar la mayor impunidad en este país.