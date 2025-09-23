Así reaccionó Sheinbaum sobre el estudiante asesinado en el CCH Sur

Sheinbaum fue egresada del CCH Sur y lamentó el asesinado de un estudiante. Foto: Eduardo Miranda y especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el asesinato de un estudiante del CCH Sur responda a una violencia generalizada y dio la instrucción de que la Secretaría de Gobernación se acerque a familia de la víctima.

De acuerdo con los primeros reportes retomó que se trató de un estudiante que daña a otro estudiante y después a un trabajador.

No parece que hubiera una riña sino un ataque directo”.

Y pidió a la Secretaría de Gobernación que se acercara a la familia y conocer en qué puede colaborar.

La mandataria federal llamó a analizar el caso particular y no verlo como un hecho de violencia generalizada.

“Hay que ver la situación de este estudiante que agrede”.

La Secretaria de Educación Pública (SEP), agregó, tiene el programa “Por la paz y contra las adicciones” que mantiene un trabajo permanente con las escuelas de nivel medio superior mediante actividades colectivas que permitan fomentar el diálogo y la convivencia.

A la presidenta se le planteó la falta de atención por parte de la directora del CCH Sur en varios temas, ante lo que respondió que le toca a la UNAM resolver ese tema.

Son decisiones que tiene que tomar la UNAM dentro de su autonomía y nosotros apoyaremos en lo que sea”, afirmó.

Recordó que cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México les hizo un sendero seguro porque admitió que hay algunas zonas que podrían ser inseguras para las y los estudiantes. Y lo hizo porque conoce la problemática de la zona al ser egresada de ese plantel.

Pero desde el gobierno federal dijo que estarán pendientes por lo que necesiten los estudiantes y la UNAM también.