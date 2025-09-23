Detienen en Edomex a “El Orejas”, presunto operador de la Unión Tepito

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Agentes federales y municipales detuvieron en Chimalhuacán, Estado de México, a Brayan Andrés López Sánchez "El Orejas", presunto integrante de la Unión Tepito relacionado con delitos de extorsión y homicidio.

El arresto tuvo lugar en Chimalhuacán, Estado de México, el domingo 21 de septiembre y participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) Secretaría de Marina (Marina) Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), junto con autoridades locales del Estado de México.

Presuntamente Brayan “N”, de 30 años, participó el año pasado en el ataque a una tortillería con una bomba molotov para obligar a los propietarios a pagar derecho de piso, y en el homicidio de una mujer el pasado 14 de enero del 2024, de acuerdo con un comunicado de la SSPC.

“De acuerdo con las indagatorias, el detenido podría estar vinculado a una red criminal de un grupo delictivo que se dedica a la extorsión, con métodos amenazantes, a tortillerías, carnicerías y rosticerías”, se lee en el mismo comunicado. Diversos medios de comunicación reportan que dicha organización es el grupo armado “La Nueva Era”, vinculado al cártel de la Unión Tepito.

El comunicado se refiere a Brayan “N” como un generador de violencia en la zona y un “objetivo prioritario” para las autoridades encargadas de la seguridad pública.

¿Cómo fue la detención?

Luego de que los efectivos desarrollaron acciones tácticas y estratégicas sobre la avenida Lázaro Cárdenas esquina con la calle Francisco I. Madero, observaron al sujeto y le marcaron el alto para realizarle una revisión de seguridad.

En dicha revisión le hallaron diversas dosis de cristal y cocaína, además, le aseguraron un teléfono celular y dinero en efectivo. Por lo anterior, Brayan “N” fue detenido, informado de sus derechos y trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.