García Harfuch presume disminución de homicidios en Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro). - El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presumió esta tarde una disminución en los homicidios dolosos en Sinaloa, luego de una reunión con empresarios y el gobernador Rubén Rocha Moya para revisar las estrategias de seguridad.

En su visita a Culiacán, el funcionario federal dijo que el promedio diario de este delito en octubre del año pasado fue de 5.9 contra 3.5 en este septiembre de 2025, sin embargo, el total de homicidios ocurridos entre enero y agosto de este año superan los ocurridos durante el 2024.

Entre enero y agosto de este año, en Sinaloa, han asesinado a 1 mil 172 personas según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra 993 reportados en todo el 2024. Estas cifras ubican a este año como el de mayor incidencia desde 2018. La guerra entre Mayos y Chapitos ha dejado a 1 mil 857 personas asesinadas entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, cifra más grande para un año desde el 2011.

Además, el delito de robo de vehículos prevalece como uno de los de mayor incidencia con 4 mil 648 entre enero y agosto de este año contra 4 mil 018 reportados en todo 2024.

Otro delito que no se ha logrado disminuir es el de feminicidio que en 2024 entre enero y agosto tuvo 14 casos contra 24 en el mismo lapso de este 2025.

Harfuch estuvo de visita en Culiacán para reunirse con empresarios y el gobernador Rocha, y entre los acuerdos tomados se encuentra el de informar semanalmente sobre los resultados en seguridad.

Entre los resultados que también presumió el titular de la SSPC se encuentran la detención de 1 mil 752 personas y el aseguramiento de más de 3 mil 600 armas de fuego.

La reunión se llevó a cabo en la Base Aérea Militar en donde no hubo acceso a medios, únicamente una entrevista del gobernador al término de esta.