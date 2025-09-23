Lluvias muy fuertes con puntuales intensas este miércoles; llega ahora el frente frío 4

Se prevén lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México este miércoles. Foto: Cuartoscuro / Andrea Murcia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El miércoles habrá precipitaciones en la mayor parte del país, desde chubascos hasta lluvias muy fuertes con puntuales intensas, anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló los efectos que provocarán este 24 de septiembre la llegada de un nuevo frente frío, el avance de la onda tropical 34 y el monzón mexicano.

Para la noche del martes y madrugada del miércoles la circulación del huracán Narda al suroeste de Jalisco mantendrá la entrada de nubosidad al occidente del país, generando probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, además de oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de los estados mencionados.

La onda tropical número 34 sobre el sureste mexicano en interacción con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, originará lluvias puntuales intensas en Oaxaca (norte, oeste y este), Tabasco (sur), Veracruz (sur) y Chiapas (norte, este y sur), y lluvias muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla (sureste) y Guerrero (costa); muy fuertes en Morelos; fuertes en Estado de México y Ciudad de México, chubascos en Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo, además de lluvias aisladas en Zacatecas.

El monzón mexicano generará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit; fuertes en Sinaloa, chubascos en Baja California Sur, Sonora y Durango, así como lluvias aisladas en Baja California.

A su vez, un nuevo frente frío (número 4) se aproximará al norte de México, originando lluvias fuertes en Chihuahua, así como viento de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 km/h y posible formación de torbellinos al norte de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Lluvias fuertes por Narda

Para el miércoles, la circulación y los desprendimientos nubosos del huracán Narda en combinación con inestabilidad atmosférica mantendrán las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en el occidente mexicano, con lluvias puntuales intensas en Jalisco (oeste) y Nayarit.

La onda tropical número 34 recorrerá el sureste y sur del país, en interacción con un canal de baja presión y con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Guerrero (oeste y costa) y Oaxaca (norte y oeste).

Un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana y el ingreso de humedad de ambos océanos, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el oriente y centro de México.

A su vez, el nuevo frente frío (número 4) ingresará sobre la frontera norte y noreste de la República Mexicana, interaccionará con un canal de baja presión sobre el noreste del país, originando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; asimismo, se pronostican viento con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en dichos estados.

El monzón mexicano generará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noroeste del territorio nacional.

Además, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, y muy caluroso con temperaturas máximas superiores a los 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Valle de México

Por la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región, cielo medio nublado, ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente cálido con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 24 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit, Jalisco (oeste), Guerrero (norte, oeste y costa) y Oaxaca (norte y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Morelos, Estado de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur y Zacatecas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Aguascalientes.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 24 de septiembre:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro) y Sonora (oeste y centro).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 24 de septiembre: