“No le hago caso a mafufadas”, dice Adán Augusto ante acusaciones de “Alito” Moreno

Adán Augusto López en el Senado de la República. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el senador Alejandro “Alito” Moreno aseguró que denunció a Adán Augusto López por presuntos vínculos con el crimen organizado ante la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el senador morenista afirmó que él no le hace caso a “mafufadas”.

En entrevista en la Cámara alta, el legislador morenista también negó que dejaría la coordinación de la bancada de Morena en el Senado o que tomaría una embajada. Además, Adán Augusto López se confrontó con un reportero que lo cuestionó por el caso de Hernán Bermúdez.

-Se anuncia por parte del PRI que ya presentaron pruebas en su contra y de otros políticos de Morena en la DEA y el FBI. ¿Usted está enterado de esto?

-Yo no le hago caso a las mafufadas.

-¿Usted aceptaría una embajada, senador?

-Yo tengo un compromiso en el Senado y con el país.

-¿No va a salir de la coordinación? Porque ahí se incrementa ese rumor de que sale usted de la coordinación.

-No, eso es un rumor que usted lo difunde.

-¿Los señalamientos ya son indirectos contra usted? Incluso de testigos protegidos en su contra.

-Dime uno solo.

-Hay testigos protegidos que están declarando... Están en el expediente que entregó la Fiscalía General de la República.

-Mire, no sea mentiroso.

-No soy mentiroso, el que mientes es usted, senador.

-Se lo digo con todo respeto.

-Yo también se lo digo con respeto.

-Las fiscalías están obligadas a guardar la secrecía de la investigación. Luego entonces, ni usted, ni yo, ni ninguno de los aquí presentes podemos saber qué declaró un testigo protegido. Por eso le digo que miente.