Procesan a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez del estado de Tabasco vinculó a proceso a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de la entidad, por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

Este martes durante la continuación de la audiencia inicial realizada por videoconferencia en la que Bermúdez compareció desde el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, Estado de México, el juez del fuero común de Tabasco concedió tres meses a la Fiscalía de la entidad y a la defensa del exfuncionario, para la investigación complementaria.

Asimismo, reiteró la imposición de la medida de prisión preventiva oficiosa contra el exfuncionario estatal.

De acuerdo con la imputación que le formuló la fiscalía de Tabasco, a Hernán Bermúdez, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, se le identificó como supuesto líder de “La Barredora”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El fiscal General de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, dio a conocer que los delitos que se le imputan contemplan sanciones que van de 50 a 100 años por secuestro, de 7.5 a 18 años por asociación delictuosa y de 20 a 40 años por extorsión.

Proceso informó que el excolaborador de Adán Augusto López, senador de Morena, también tiene una investigación federal por delincuencia organizada en la que ya fue librada una orden de aprehensión.

Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) no ha ejecutado el mandamiento de captura.