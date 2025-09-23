Rector de la UNAM ordena revisar protocolos de seguridad tras asesinato de alumno en el CCH Sur

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, instruyó a autoridades universitarias a revisar los protocolos de seguridad del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel sur, luego de que ayer un estudiante fue asesinado por otro que llevaba un arma blanca, la misma con la que lesionó a un trabajador que trató de detenerlo.

En un mensaje dirigido a la comunidad universitaria y difundido en las redes sociales de la máxima casa de estudios, comenzó al decir que la UNAM “está de luto”. Sin mencionar el nombre del alumno asesinado, agregó que “la pérdida de una vida y la manera en que sucedieron los hechos no tiene precedente y así hay que asumirlo”.

Luego, se solidarizó “con la familia del estudiante asesinado, con toda la comunidad del CCH Sur y la universitaria en su conjunto, porque esto nos duele a todas y todos”. Además, hizo “votos” por el restablecimiento del trabajador agredido, de quien tampoco mencionó su nombre.

Leonardo Lomelí dijo que desde la administración central de la UNAM “estaremos atentos al avance de las investigaciones que realizan las autoridades competentes y coadyuvaremos en todo momento con ellas para que se haga justicia”.

Agregó que instruyó a la Secretaría General para convocar a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario para que sesione “de inmediato y se proceda a revisar los protocolos de seguridad del plantel”.

El rector se dijo convencido de que “es necesario redoblar esfuerzos para hacer de nuestros planteles educativos y de todas nuestras instalaciones, espacios seguros y libres de violencia”. Afirmó que tiene la certeza “de que es posible, desde la autonomía, con la participación de toda la comunidad universitaria, en coordinación con los distintos ámbitos de gobierno”.

Estudiantes, “vayan con sus tutores”

A los estudiantes, el rector Leonardo Lomelí los exhortó “a no dejarse vencer por ningún tipo de adversidad y a recurrir a sus docentes, tutoras y tutores cuando sientan ansiedad o tengan algún problema que no sepan cómo resolver o enfrentar”.

Les dijo que la UNAM ha puesto a disposición de su comunidad programas de orientación, acompañamiento psicológico y apoyo con perspectiva de género. Luego, invitó a alumnos, personal académico y administrativo a usarlos, así como a los padres de familia de los estudiantes a conocerlos y estimularlos para que los usen en beneficio de su formación integral, “como un paso indispensable para contar con una comunidad empática y resiliente en todos los sentidos”.

El rector Leonardo Lomelí condenó la violencia, pero dijo que también se hace “cargo de la necesidad de redoblar esfuerzos para prevenirla y erradicarla”. Afirmó que se debe analizar lo ocurrido “para establecer las condiciones de prevención adecuadas”.

Además, se dijo convencido de que “estas actitudes se pueden evitar, si detectamos a tiempo los problemas y actuamos en consecuencia”. Por ello, pidió la colaboración de la comunidad universitaria para construir los espacios “seguros a los que tiene derecho nuestra juventud, el personal académico y administrativo”.

Lomelí Vanegas culminó el comunicado al afirmar: “cerraremos el camino de la violencia con construcción de paz y con una acción decidida ante los distintos desafíos que enfrentamos”.