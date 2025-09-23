Senado fija fechas para que comparezcan funcionarios tras informe de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado definió las fechas para que comparezcan funcionarios del gobierno federal tras el primer informe de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

El acuerdo establece que siete funcionarios públicos comparecerán en el Pleno del Senado y dos más en Comisiones de la Cámara alta.

Las fechas serán las siguientes:

