Senado fija fechas para que comparezcan funcionarios tras informe de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum
Senado fija fechas para que comparezcan funcionarios tras informe de SheinbaumEl acuerdo establece que siete funcionarios públicos comparecerán en el Pleno del Senado y dos más en Comisiones de la Cámara alta.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado definió las fechas para que comparezcan funcionarios del gobierno federal tras el primer informe de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.
El acuerdo establece que siete funcionarios públicos comparecerán en el Pleno del Senado y dos más en Comisiones de la Cámara alta.
Las fechas serán las siguientes:
- El 30 de septiembre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
- El 1 de octubre el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Abraham Amador Zamora.
- El 8 de octubre, el secretario de Relaciones Exteriores, José Ramón de la Fuente Ramírez.
- El 15 de octubre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.
- El 22 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch
- El 29 de octubre, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes
- Sin fecha aún el titular de Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.
- El 30 de septiembre, en la Comisión del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, lo hará la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra
- El 7 de noviembre en la Comisión de Energía, la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar.