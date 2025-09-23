Sheinbaum descarta entrar en debate con Petro por muerte de colombianos en México

La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no entrará en debate con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, por el presunto asesinato en México de los dos ciudadanos colombianos.

Será la fiscalía de Ciudad de México quien avance en las investigaciones de lo sucedido con B-King y de DJ Regio Clown.

No voy a entrar en debate con el presidente Petro. Creo que es un lamentable episodio y tiene que hacerse la investigación a fondo”.

Agregó que se mantiene sin problema la relación diplomática ente ambos países que debe existir.

La mandataria mexicana defendió que en cuanto se supo de la desaparición de las dos personas se comenzó la búsqueda en la Ciudad de México, aunque después se localizaron los cuerpos.