Tayron Gamboa: Lo que se sabe de la desaparición del del DJ venezolano en el Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El pasado 19 de septiembre de 2025, se reportó la desaparición de Tayron Gamboa en Edomex, también identificado como Tayron Paredes Gamboa, un joven de origen venezolano que trabajaba como repartidor y que en ocasiones se presentaba como DJ.

Según el testimonio de sus familiares, el DJ venezolano desaparecido en México salió a realizar una entrega y su rastro se perdió en la zona de la caseta de Jorobas, en el municipio de Huehuetoca, alrededor de las 16:00 horas. El último mensaje de Tayron Gamboa mencionaba que se encontraba en “puro monte” y que no confiaba en el lugar.

La Comisión Nacional de Búsqueda difundió la ficha de búsqueda de Tayron Paredes Gamboa, en la que se describe a un hombre de 27 años de edad, originario de Caracas, con estatura cercana a 1.80 metros, complexión delgada, cabello negro y ojos color miel. El documento oficial también señala tatuajes en el antebrazo izquierdo y en el pecho.

El DJ venezolano fue ubicado por última vez cerca de la caseta de Jorobas, Edomex.

De acuerdo con la información disponible, al momento de su desaparición vestía playera negra, pantalón marrón oscuro y tenis grises. Conducía una motocicleta negra con verde.

Mensajes y última ubicación del DJ venezolano desaparecido en México

El último mensaje de Tayron Gamboa fue enviado desde una zona despoblada, según la familia, donde señalaba que no se sentía seguro. Después de ese contacto, la señal de su GPS dejó de emitirse.

La ficha oficial indica que la desaparición se registró en Cuautitlán Izcalli, aunque familiares precisan que la última ubicación se rastreó en Huehuetoca, lo que ha generado discrepancias en la información.

Relación entre Tayron Gamboa y los músicos colombianos hallados en Edomex

La desaparición de Tayron ocurrió un día después de que se confirmara el hallazgo sin vida de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, identificado como DJ Regio Clown. Ambos fueron encontrados en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

El hallazgo de cuerpos en Cocotitlán Estado de México generó especulaciones sobre una posible relación entre Tayron Gamboa y los músicos colombianos. Sin embargo, familiares de Tayron han aclarado que no tenía vínculos con ellos y que su actividad principal en México era el trabajo como repartidor.

Acciones de búsqueda y líneas de investigación oficiales

La ficha de búsqueda de Tayron Paredes Gamboa sigue activa en el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda. Las fiscalías del Estado de México y de la Ciudad de México trabajan de forma conjunta en el caso de los músicos colombianos, pero hasta el momento no han confirmado una línea de investigación que relacione oficialmente ambos hechos.

Hasta ahora, no se ha confirmado el hallazgo de Tayron Gamboa con vida o sin vida. Tampoco hay reportes oficiales que vinculen su desaparición con un posible secuestro u homicidio.