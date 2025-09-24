Alicia Bárcena recibe reconocimiento por su trayectoria y contribuciones al desarrollo sostenible

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, fue galardonada hoy durante la apertura del VII Foro Global: América Latina y el Caribe 2025, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD).

El reconocimiento fue entregado por el expresidente de la República Dominicana y presidente de Funglode, Leonel Fernández, quien destacó la trayectoria de Bárcena y sus aportes al desarrollo sostenible, la integración regional, la consolidación de la paz y el bienestar humano.

Fernández resaltó su compromiso con los valores universales y su capacidad para articular visiones colectivas, calificándola como “un referente ético e intelectual de alcance global y una fuente de inspiración para las futuras generaciones”.

En su intervención, Bárcena expresó su emoción y agradecimiento, destacando la relevancia del foro como espacio de reflexión en un contexto global desafiante.

“Esto es hermoso, de verdad. Muchísimas gracias, presidente. Me siento muy emocionada y conmovida, porque, en realidad, Funglode ha sido para mí un referente en el ámbito del pensamiento. Cada año se realiza este encuentro en Nueva York, donde se reflexiona sobre múltiples temas. Creo que la reflexión que hoy se plantea en este foro es sumamente importante, porque el mundo atraviesa un momento crítico, realmente muy crítico. Estamos en una especie de momento gramsciano: un mundo que no termina de morir y otro que no acaba de nacer”, expresó.

El homenaje a Bárcena se enmarca en la tradición del Foro Global de reconocer a figuras que promueven la justicia social, la sostenibilidad y la cooperación internacional.

El evento reafirma su rol como plataforma clave para líderes políticos, académicos y representantes de la sociedad civil, quienes analizan los retos y oportunidades de América Latina y el Caribe en un mundo en transformación.