Chubascos y lluvias fuertes e intensas pegarán el jueves a los siguientes estados

Probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la Ciudad de México . Foto: Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—El frente frío número 4 y la onda tropical 34 seguirán provocando chubascos y lluvias fuertes e intensas este jueves, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua alertó incluso de bajas temperatura durante el amanecer del 25 de septiembre en al menos siete estados.

Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, el frente frío número 4 se extenderá sobre el norte y noreste del país, interaccionará con un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del golfo de México, originando lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como fuertes en San Luis Potosí.

Asimismo, se prevén vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El monzón mexicano generará lluvias puntuales intensas en Nayarit, así como fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango: además se prevén posibles torbellinos en Chihuahua.

Por otra parte, la onda tropical número 34 recorrerá el sureste y gradualmente el sur del país, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el centro y sur del país, generando lluvias puntuales intensas en Morelos y Guerrero (norte, oeste y costa); muy fuertes en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Oaxaca, así como fuertes en Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala.

Canales de baja presión sobre el occidente, oriente y sureste de México, en interacción con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias puntuales intensas en Jalisco (oeste) y Chiapas (centro y sur), muy fuertes en Colima, Michoacán y Veracruz, así como fuertes en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La circulación del huracán Narda refuerza el potencial de lluvias en el occidente mexicano.

Descenso de temperatura

Para el día de mañana, el frente número 4 se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste del país; mantendrá interacción con un canal de baja presión, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, se prevé un descenso de la temperatura en las entidades mencionadas.

Por otra parte, la onda tropical número 34 se desplazará sobre el sur del país y en combinación con un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, además de inestabilidad atmosférica, originarán lluvias muy fuertes en el centro y sur del territorio nacional.

Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, aunado a una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, generarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional; con temperaturas máximas superiores a los 40 °C en Baja California (noreste) y Sonora (oeste).

Valle de México

Se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el jueves 25 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit y Chihuahua (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 25 de septiembre:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (centro), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 25 de septiembre: