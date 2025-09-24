“Criminalizar la migración resulta inadmisible”: canciller Juan Ramón de la Fuente en la ONU (Video)

El canciller Juan Ramón de la Fuente, en la 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Foto: @SRE_mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante un encuentro al margen de la 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien viajó a Nueva York en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que “criminalizar la migración resulta, sencillamente, inadmisible”.

Durante el foro titulado “en defensa de la democracia: luchando contra el extremismo”, el exrector de la UNAM envió un mensaje indirecto al gobierno estadunidense de Donald Trump, que ha lanzado una brutal política antimigrantes desde su toma de posesión, el pasado 20 de enero, que ha desatado un incremento de los actos de violencia contra las personas indocumentadas.

Apenas ayer, Trump dio un discurso antimigrante desde la tribuna de la Asamblea General, en el cual aseveró que la inmigración provocará “la muerte de Europa Occidental”, pues la asimiló a un “monstruo de dos cabezas” –junto con las energías renovables—que “destruye todo a su paso”.

Como representante de México, país que ha asumido el papel de muro para impedir que los migrantes alcancen Estados Unidos, Juan Ramón de la Fuente resaltó que “los migrantes tienen derechos y las democracias deben defender estos derechos, como lo hacen también la diplomacia y el multilateralismo”.