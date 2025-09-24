Desalojan la Prepa 6 de la UNAM por presunta amenaza de bomba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tarde de este miércoles 24 de septiembre, ante una presunta amenaza de bomba, fueron desalojados los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria N.º 6 "Antonio Caso", de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con información difundida por los estudiantes de la escuela preparatoria, en los baños de hombres se encontró una hoja de papel con una advertencia escrita: “Pusimos una bomba, encuéntrenla”.

Proceso logró tener acceso a un mensaje difundido por un profesor de la institución, Carlos Lozano, en un chat de mensajería de WhatsApp del grupo de Dibujo 456 B: “En virtud de que es importante atender el bienestar de nuestra comunidad y para evitar contratiempos, realizaremos esta tarde suspensión de actividades académicas. Más tarde se emitirá un comunicado comentando la situación que deriva en este asunto”.

Esta revista también tuvo acceso a grabaciones del desalojo, hechas por los propios estudiantes, en las que se puede observar a la comunidad estudiantil congregada a las afueras de la institución ubicada en la alcaldía Coyoacán.

Se trata de la segunda ocasión que una preparatoria de la máxima casa de estudios es desalojada en 2025 por una presunta amenaza de bomba, ya que el pasado 7 de abril fueron evacuados estudiantes y profesores de la Escuela Nacional Preparatoria 5 "José Vasconcelos", debido a una alerta desatada por una maleta en la que había un teléfono celular conectado a un contador numérico y dos botellas con agua color azul. En esa ocasión, elementos del agrupamiento "Zorros", de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), confirmaron que el artefacto no representaba ningún riesgo.

Además, la presunta amenaza de bomba de este miércoles se da dos días después del homicidio de Jesús Israel Hernández, perpetrado por otro estudiante, Ashton “N”, con un arma punzocortante dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

No detectan artefacto

Sobre el desalojo de la Preparatoria número 6, autoridades de Seguridad Interna de la UNAM explicaron que, tras la detección de la presunta amenaza de bomba, se aplicó el protocolo correspondiente para este tipo de amenazas, se procedió a evacuar a la Comunidad y se dio parte a las autoridades.

Además, con el apoyo de Bomberos UNAM, se realizó una búsqueda “exhaustiva y no sé encontró ningún objeto o artefacto que pusiera en riesgo a la Comunidad”.

Al lugar acudieron patrullas del sector, así como elementos de la agrupación "Zorros" de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), quienes realizaron la revisión del plantel educativo.