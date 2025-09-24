Diputados designan a titular del Órgano Interno de Control de la FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Pleno de la Cámara de Diputados designó a Óscar Daniel del Río Serrano como titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de República (FGR).

Los diputados votaron por 407 votos a favor, 15 en contra y una abstención, a Óscar Daniel del Río Serrano, como titular del Órgano Interno de Control de la FGR, por un periodo de cuatro años, del 23 de septiembre de 2025 al 22 de septiembre de 2029.

Tras la designación, la presidenta de la Mesa Directiva de Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, tomó protesta al nuevo titular del Órgano de Control Interno de la FGR, Óscar Daniel del Río Serrano.

El nuevo titular del Órgano de Control Interno de la Fiscalía es hijo de José Manuel Del Río Virgen, director de Control Interno y Evaluación Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, quien es cercano al coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal.