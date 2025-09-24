Fernández Noroña aclara que la casa que asaltaron no fue la suya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, aclaró que la casa que asaltaron no es la suya, sino la de la dueña de la propiedad y afirmó que el robo es un asunto político, ya que, resaltó, Tepoztlán es un lugar bastante seguro.

En entrevista en el Senado, Fernández Noroña consideró que el robo tenía como fin información sobre el contrato de compraventa de la propiedad y que lo único que se robaron fueron cuatro chamarras, un salami, un queso y una computadora.

“Por ahí de las 10 de la noche, pasadas las 10 de la noche, nos enteraron, nos informaron primero que habían asaltado tres casas cercanas a la mía. Y luego resultó que no, que fue la “Casa del Silencio”, que ha estado difundiendo mucho en los medios. Yo creo que de manera irresponsable. Sé que buscaban, no lo voy a decir, asaltaron la casa de la dueña.

“El predio tiene dos construcciones, la casa que yo estoy pagando, que es la construcción mayor, y una construcción más pequeña, que es la que se quedó la dueña, la actual dueña.

Esa es la que asaltaron, se llevaron cuatro chamarras, un salami, un queso y una computadora. La computadora no tiene ninguna información que le sea de utilidad. Yo creo que estaban buscando eso. Información…

“Repudio todo el manejo que han hecho sobre el tema, porque genera este tipo de... Yo creo que sí es un asunto político… Yo creo que iban, pues sí lo voy a decir, yo creo que estaban buscando el contrato de compraventa”, resaltó.

El legislador consideró que Tepoztlán es un lugar seguro, por lo que reiteró que fue un asunto de ofensiva en su contra, también descartó pedir seguridad, sólo incrementará las cámaras en su propiedad, además informó que la dueña presentará ante la Fiscalía Morelos la denuncia correspondiente.

“La mujer lleva ahí viviendo 20 años. Nunca. Es más, Tepoztlán es un lugar que si bien ha tenido recientemente algunos temas de inseguridad, no es un lugar...Cuernavaca tiene un deterioro grande que han ido atendiendo, y entonces mucha gente emigró a Tepoztlán. Es un lugar bastante seguro, tiene pocos accesos. Es relativamente fácil de controlar.

“La gente es muy organizada, el pueblo es muy echado para adelante. Yo sí considero que tiene que ver con toda la ofensiva que ha habido en mi contra estas últimas semanas. Yo estoy tranquilo… Pues yo creo que voy a poner algunas cámaras más, yo creo que voy a poner algunas cámaras más, tomar nota de que la cámara funcione tal manera que si cortan el internet siga funcionando. Cosas de esa naturaleza, no estoy pidiendo ninguna cosa en especial”, detalló.

Para finalizar, Fernández Noroña se dijo indignado por el hecho, ya que puntualizó que las personas que entraron a robar sabían que en esa propiedad viven dos mujeres solas, la dueña de la propiedad y su pareja sentimental.

“Estoy indignado porque saben perfectamente que ahí viven dos mujeres solas. O sea, yo no puedo estar yendo a Tepoztlán todos los días, con las responsabilidades que tengo, no tengo posibilidades de hacerlo. Y yo creo que también quieren intimidar a la dueña. Yo hablé con ella, le dije, mira, si quieres darle marcha atrás al tema de la venta, yo no tengo problema. Ella está firme y entonces creo que están en esa tarea”, detalló.