Grupo Salinas evalúa demandar a Sheinbaum en México y EU por “difamación y daño moral”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Grupo Salinas indicó hoy que evalúa demandar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en tribunales de México y de Estados Unidos por “difamación y daño moral”, en represalia a las menciones que ha hecho la mandataria al multimillonario Ricardo Salinas Pliego y a los adeudos fiscales de sus empresas, en diversas conferencias matutinas.

“Mentir cuesta y tiene consecuencias, más aun cuando se trata de una funcionaria pública”, fulminó el grupo empresarial, según el cual “estamos analizando y evaluando iniciar las demandas y acciones legales pertinentes en México y EE.UU. en contra de la titular del Ejecutivo Federal por difamación y daño moral”.

En su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum fue preguntada sobre la fianza de 25 millones de dólares que Salinas Pliego pagó a AT&T en Estados Unidos, para librar una orden de arresto por un diferendo millonario con la empresa de telecomunicaciones; la mandataria señaló que el mandatario habría incurrido en “defraudación fiscal” y, con un tono burlón, lanzó el dicho “toma chocolate, paga lo que debes”.

En un comunicado, el conglomerado de Salinas Pliego sostuvo que los comentarios de Sheinbaum sobre el magnate demuestran que “la embestida autoritaria en nuestra contra es una persecución política y no una disputa fiscal”, un argumento que ha adoptado el dueño de TV Azteca en la campaña que emprendió para retratarse como víctima del “régimen morenarco”.

Mentir tiene un costo; más aún cuando se hace desde el gobierno.



En respuesta a las calumnias vertidas hoy desde la conferencia matutina de la Presidencia, informamos que evaluaremos las demandas y acciones legales pertinentes en México y EE.UU. por difamación y daño moral para… pic.twitter.com/NssZ9OFCqd — Grupo Salinas (@gruposalinas) September 24, 2025

??El texto, subido a las redes sociales, sugiere que Sheinbaum utiliza a Salinas Pliego como “distractor” para “desviar la atención de la opinión pública” respecto al traslado de Hernán Bermúdez Requena, el otrora secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno tabasqueño de Adán Augusto López Hernández, quien fue capturado en Paraguay y traído a México para enfrentar la justicia, que lo acusa de haber encabezado las redes criminales de la entidad mientras era el encargado de seguridad.

?En semanas recientes, Ricardo Salinas Pliego ha lanzado un “Movimiento Anticrimen y Anticorrupción” que busca aglutinar a los detractores de Morena –incluyendo partidos de oposición-- y librar una “batalla cultural” contra su ideología para derrocarlo; aparte, el magnate no ha descartado presentarse como candidato presidencial en 2030.