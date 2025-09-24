Las cifras de colombianos asesinados en México “son de horror”, afirma cónsul

BOGOTÁ (apro).- El cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, dijo hoy que el asesinato de los cantantes colombianos B-King y Regio Clown no es un caso aislado, sino que forma parte de un fenómeno de creciente preocupación que debe ser abordado con determinación por las autoridades de los dos países.

En declaraciones a W Radio, Molano aseguró que tan sólo este año se han presentado 38 muertes con violencia de colombianos en México y otros 56, han desaparecido.

“Nosotros en el consulado de Colombia realmente estamos muy preocupados porque las cifras que hemos registrado respecto a nuestros connacionales son de horror”, dijo el funcionario.

Afirmó que el año pasado, el consulado registró la muerte de 108 colombianos en ese país, 72 de ellas con violencia, así como 170 desaparecidos, 3.5 cada semana en promedio. “Lo que estamos viviendo aquí yo creo que ya tiene que alertar a las autoridades de los dos países porque requiere una solución muy seria”, dijo.

Molano hizo un llamado a los colombianos que reciben ofertas laborales en México de procedencia dudosa a tener mucho cuidado “porque pueden terminar presos, asesinados o atrapados por redes mafiosas absolutamente crueles”.

Sobre el asesinato de los cantantes B-King y Regio Clown, señaló que todos los indicios apuntan a que fue cometido por estructuras criminales “muy poderosas” y que ambos probablemente conocían a sus victimarios porque se subieron a un automóvil con ellos sin que existiera, al parecer, ningún acto de fuerza.

Dijo que Regio Clown radicaba en Irapuato, Guanajuato, una localidad en la que “existe una tensión en temas de orden público por presencia de carteles difíciles”.

“Lo que ha trascendido en redes sociales y medios es que ellos tenían comunicación con personas que les dispusieron un automóvil para cumplir compromisos con unas personas que tienen alias, alguien que se hace llamar ‘El Comandante’ y (otro) ‘Sergio’. No fueron forzados a subirse, sino que fueron por invitación a un rumbo desconocido”, señaló.

Además, es claro que los asesinos querían dejar “un mensaje claro” pues no intentaron esconder los cadáveres.

Los cadáveres de Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Herrera Lemos, cuyo nombre artístico es Regio Clown, fueron encontrados en un paraje cercano a una carretera en Cocotitlán, Estado de México, con signos de violencia y un mensaje del grupo criminal La Familia Michoacana, que opera en esa zona.

Los músicos fueron vistos por última vez con vida el 16 de septiembre en un gimnasio de Polanco, un día después de presentarse en un concierto en Ciudad de México.