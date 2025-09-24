“Parece que fue el robo de vehículo”: Sheinbaum sobre ataque a escoltas de Rubén Rocha en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum retomó la versión de que el ataque a un vehículo, en Sinaloa, donde viajaba una familiar del gobernador Rubén Rocha tuvo como origen el robo de la camioneta, aunque no descartan otra línea de investigación.

Afirmó que el gabinete de seguridad, encabezado por el secretario Omar García Harfuch va al estado de Sinaloa cada 15 días y por esa razón se encontraban en el lugar, pero “ya estaban aquí cuando ocurrió esta lamentabilísima situación, esta agresión. Se está investigando cuál fue la causa”.

Añadió: “Parece que fue el robo de vehículo” y no necesariamente la causa del ataque sería que se trató de una familiar, que de acuerdo con medios locales se trata de la nieta de Rocha Moya.

“Iba manejando un escolta y había otra persona en el vehículo”, cuando se dio la agresión a estas personas.

“Hasta ahora parece que fue por el robo de la camioneta”, insistió.

Aunque la mandataria federal dijo que de todas maneras no se descarta ninguna otra hipótesis y será el gabinete de Seguridad quien colaborará en hacer las investigaciones.

Afirmó que existen las condiciones para que se lleve a cabo el evento masivo que tendrá en estos días para hablar de programas sociales, en la gira que hace en el marco de su primer informe de gobierno.

“Ha habido muchos eventos masivos en Mazatlán y sí hay las condiciones para que vayamos”, el mensaje a los ciudadanos dijo que “vamos a estar siempre ahí y construir una condición de mayor seguridad”.

Ataque en Sinaloa

El martes por la noche, un agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) adscrito a los Servicios de Protección fue atacado a balazos y herido de gravedad cuando se desplazaba en una Jeep Cherokee sobre el bulevar Jesús Kumate.

El agente es escolta de Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador Rubén Rocha Moya y presidenta del Sistema DIF Estatal. Del ataque habría resultado herida su hija, nieta del ejecutivo estatal. El mandatario aclaró que su nieta resultó ilesa.