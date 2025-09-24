Un Mercedes-Benz hacia Iztapalapa, el último viaje de los colombianos B-King y Regio Clown

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).­– Una serie de mensajes de WhatsApp encontrados en el teléfono celular de Bayron Sanchez “B-King” es la única pista con la que cuentan los agentes de investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México para dar con los responsables del homicidio de él y su connacional, el también músico Jorge Herrera, “DJ Regio Clown”.

En los textos se coordinaba la reunión con una persona con la cual –quedó asentada en el mensaje– los colombianos “querían hacer negocio”. El número con el que se mensajea pertenece a una facción de la Unión Tepito.

Gracias al seguimiento de las cámaras del C-5 del Gobierno Capitalino y particulares, se sabe que luego de salir del gimnasio, donde concretaba la reunión mientras se ejercitaba, tomaron un Uber que los llevó aparentemente al lugar donde se hospedaban ahí mismo en la zona de Polanco; una vez que se alistaron, casi una hora después un vehículo Mercedes-Benz plateado pasó por ellos; esa fue la última vez que los vieron con vida.

Las mismas cámaras detallaron la ruta de ese vehículo: primero recorrieron unas calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, luego se metieron al Circuito Interior, la última imagen del automóvil es cuando entra a la alcaldía Iztapalapa; en esa demarcación según los primeros avances en la investigación fue donde los mataron, luego sus cuerpos abandonados en el paraje del municipio Cocotitlán, en el Estado de México. La cronotanatología reveló que los mataron unas horas después de que salieran de su hotel.

Las primeras investigaciones apuntan a que, presuntamente, la cartulina con el mensaje que se encontró junto a los cuerpos de Bayron y Jorge Herrera, donde la Familia Michoacana (FM) se adjudicaba el crimen, pudiera ser un mero “instrumento distractor”.

Sin embargo, el crimen sí pudiera estar relacionado con la delincuencia organizada, pues se sabe que una facción de la Unión Tepito los contactó y pensaba contratarlos para algunos eventos nocturnos en el mismo barrio; al parecer “algo salió mal” en las negociaciones y los asesinaron.

La evidencia de WhatsApp. Foto: Especial

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía capitalina ha sostenido entrevistas con los representantes musicales que los trajeron a la Ciudad de México, a quienes les pidieron información de dónde, cuándo y quiénes los habían contratado. Éstos se han mantenido al margen y dijeron ante el Ministerio Público que ellos “no tenían problemas con nadie” y que conocían a pocas personas aquí. Sin embargo, el número con el que se estuvieron mensajeando pertenece a integrantes de la Unión Tepito.

Reclaman cuerpos

El martes último y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, familiares y amigos de Bayron Sanchez “B-King” trasladaron el cuerpo desde el Servicio Médico Forense de Chalco, en el Estado de México, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La madre y la hermana de la víctima fueron las encargadas de reclamar el cuerpo, gracias a las facilidades consulares y a la presión que ejerció el gobierno colombiano.

A su vez, familiares de Jorge Herrera continuaban con los trámites consulares para también llevarse el cuerpo. Si bien, ya fue identificado y el cadáver ya entregado, se desconoce si también se irá a su país de origen.