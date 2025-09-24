UNAM acuerda medidas de seguridad para CCH Sur, tras homicidio de estudiante y lesión a trabajador

La torre de Rectoría de la UNAM en Ciudad Universitaria. Foto: Benjamín Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario de la UNAM acordó tres medidas en materia de seguridad para aplicar en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, tras el homicidio de un estudiante y la lesión a un trabajador, a manos de otro alumno el pasado lunes 22.

En la sesión de esta mañana, hecha por instrucción del rector Leonardo Lomelí Vanegas, los integrantes de la Subcomisión acordaron:

Iniciar la revisión integral de los protocolos generales en materia de seguridad para alumnas, alumnos y las personas trabajadoras del plantel. Proponer medidas adicionales de control y acceso y mejoras a la infraestructura de seguridad del plantel Implementar y reforzar de manera inmediata estrategias de apoyo psico-social.

En un comunicado, la Subcomisión informó que, al iniciar la sesión, los consejeros “expresaron su pesar “por los hechos, así como su “solidaridad” con la comunidad universitaria del CCH-Sur, “en especial con las familias de las víctimas”.

Además, reiteraron su compromiso de “trabajar conjuntamente en favor de una comunidad más segura para todas y todos”.

Las medidas acordadas por la Subcomisión se dieron luego que de sus integrantes analizaron los hechos sucedidos la tarde del pasado lunes 22, con la participación de las diferentes áreas universitarias involucradas.

Luego, analizaron los dos pliegos petitorios entregados ayer a las autoridades universitarias por parte de una comisión de padres y madres de familia de alumnos del CCH Sur, así como el del grupo de integrantes de esa comunidad estudiantil.

De acuerdo con el comunicado, la sesión de la Subcomisión estuvo presidida por Benjamín Barajas Sánchez, director de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y participaron la directora del CCH-Sur, Susana Lira de Garay; así como los directores de la Escuela Nacional Preparatoria, María Dolores Valle Martínez, y de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Rosa Amarilis Zárate Grajales.

También participaron el presidente de la Comisión Especial de Seguridad, José Luis Macías Vázquez; el abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú; el secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, Fernando Macedo Chagolla, y el secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, Raúl Aguilar Tamayo.

En la sesión estuvieron también consejeros de los académicos y los estudiantes.