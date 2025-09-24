UNAM presenta denuncias tras amenazas de bomba en planteles

Estudiantes y padres de familia del CCH Sur marcharon en una procesión en silencio en CU para repudiar el acto violento en donde murió un estudiante de ese plantel. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante los recientes desalojos de algunos de sus planteles por presuntas amenazas de bombas y grupos violentos, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que se han presentado las denuncias correspondientes “ante las autoridades competentes y la policía cibernética para que investiguen el origen y se castigue a los responsables”.

El comunicado difundido la noche de este miércoles en sus redes sociales se da luego de que alrededor de ls 15 horas fue desalojada la Preparatoria número 6, ubicada en la alcaldía Coyoacán, por una presunta amenaza de bomba; tras la revisión del plantel, se determinó que fue falsa alarma.

Por la noche, la UNAM se refirió a que en días recientes se ha difundido “una serie de informaciones falsas (Fake News), rumores, mentiras y versiones descontextualizadas de amenazas sobre presuntos, explosivos o presencia de supuestos, grupos violentos que buscan afectar el desarrollo de las actividades en diversas entidades universitarias, particularmente preparatorias y CCH”.

Aseguró que “en todos los casos se han activado de inmediato los protocolos de atención”. Enfatizó que “no minimizamos ninguna situación que ponga potencialmente en riesgo a la comunidad universitaria”.

Y añadió que su prioridad “es la seguridad de las y los jóvenes de las y los docentes así como del personal administrativo”.

Tras afirmar que ha presentado la denuncias correspondientes, la máxima casa de estudios lanzó un exhorto a la comunidad universitaria “a informarse por los medios institucionales y las redes sociales oficiales, a no propagar información falsa y verificar siempre la fuente de cualquier versión”.

Por último, pidió atender “en todo momento, las indicaciones de las autoridades universitarias”.

En desalojo de este miércoles en la Preparatoria 6 es el segundo que se presenta en el 2025 en planteles de ese nivel de enseñanza de la UNAM. El primero fue el pasado 7 de abril en la Preparatoria 5, por la existencia de una maleta con una bomba. La policía determinó que el artefacto era falso.