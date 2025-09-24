Violencia en Veracruz: en 24 horas matan a ocho y atacan bares

XALAPA, Ver. (apro).- En las últimas 24 horas, al menos ocho personas fueron asesinadas en distintos hechos ocurridos en municipios de Veracruz.

La ola de violencia afecta a la región norte, donde tres bares en Álamo, Poza Rica y Cerro Azul fueron atacados a balazos, dejando como saldo un agente de transporte público y un elemento de Tránsito estatal muertos.

Dos hombres asesinados en Río Blanco

En Río Blanco, dos hombres fueron asesinados a balazos en la colonia Benito Juárez. El ataque ocurrió alrededor de las 13:00 horas y generó una fuerte movilización de corporaciones policiales, personal de emergencias y autoridades ministeriales de la Fiscalía Regional con sede en Orizaba.

Tres muertos y una mujer herida en Rafael Delgado

La mañana de este miércoles, casi de manera simultánea, se registraron dos ataques armados en Rafael Delgado que dejaron como saldo tres hombres muertos y una mujer herida de gravedad.

El primer ataque se reportó en el Cuarto Barrio, donde un hombre que viajaba con su esposa en una camioneta negra fue interceptado y acribillado.

También en otra colonia en el Quinto Barrio, sobre el camino que comunica con Tonalixco y Magdalena, dos hombres que circulaban en una motocicleta negra fueron emboscados y ejecutados. A pesar de la llegada de paramédicos, ambos ya habían fallecido.

Hallan cuerpo en Ixtaczoquitlán

En Ixtaczoquitlán, un hombre fue asesinado de dos disparos y su cuerpo abandonado a un costado del camino que conecta a las comunidades de Buena Vista y Sumidero.

El hallazgo, registrado la mañana de este miércoles 24 de septiembre, fue reportado por pobladores que transitaban la zona, a la altura de unos cañales cercanos a las torres de electricidad.