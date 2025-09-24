Veracruz

Violencia en Veracruz: en 24 horas matan a ocho y atacan bares

La ola de violencia afecta a la región norte, donde tres bares en Álamo, Poza Rica y Cerro Azul fueron atacados a balazos, dejando como saldo un agente de transporte público y un elemento de Tránsito estatal muertos. 
miércoles, 24 de septiembre de 2025 · 19:17

XALAPA, Ver. (apro).- En las últimas 24 horas, al menos ocho personas fueron asesinadas en distintos hechos ocurridos en municipios de Veracruz.  

Dos hombres asesinados en Río Blanco 

 

En Río Blanco, dos hombres fueron asesinados a balazos en la colonia Benito Juárez. El ataque ocurrió alrededor de las 13:00 horas y generó una fuerte movilización de corporaciones policiales, personal de emergencias y autoridades ministeriales de la Fiscalía Regional con sede en Orizaba. 

 

Tres muertos y una mujer herida en Rafael Delgado 

 

La mañana de este miércoles, casi de manera simultánea, se registraron dos ataques armados en Rafael Delgado que dejaron como saldo tres hombres muertos y una mujer herida de gravedad. 

El primer ataque se reportó en el Cuarto Barrio, donde un hombre que viajaba con su esposa en una camioneta negra fue interceptado y acribillado. 

También en otra colonia en el Quinto Barrio, sobre el camino que comunica con Tonalixco y Magdalena, dos hombres que circulaban en una motocicleta negra fueron emboscados y ejecutados. A pesar de la llegada de paramédicos, ambos ya habían fallecido. 

 

Hallan cuerpo en Ixtaczoquitlán 

 

En Ixtaczoquitlán, un hombre fue asesinado de dos disparos y su cuerpo abandonado a un costado del camino que conecta a las comunidades de Buena Vista y Sumidero. 

El hallazgo, registrado la mañana de este miércoles 24 de septiembre, fue reportado por pobladores que transitaban la zona, a la altura de unos cañales cercanos a las torres de electricidad. 

 

