CloudHQ anuncia inversión de 4.8 mmdd para centro de datos IA en Querétaro

La empresa CloudHQ anunció una inversión de 4 mil 800 millones de dólares en un centro de datos con sede en Querétaro. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La empresa CloudHQ anunció una inversión de 4 mil 800 millones de dólares en un centro de datos con sede en Querétaro, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Genera 7 mil 200 empleos, 600 empleos de tiempo directo de muy buen nivel, pero además de ese número, tengan en mente que prácticamente todos los servicios en nuestra vida cotidiana van a estar conectados con este tipo de centrales de datos”, indicó en la conferencia de Palacio Nacional.

Foto: Eduardo Miranda

“Esto va a construir como una carretera para todo lo que significa Inteligencia Artificial en México. Para darnos una idea, cuando utilizamos chat GPT, cuando utilizamos nuestro celular, los vuelos de los aviones, el servicio de tu refrigerador, si lo tienes conectado a internet, todo eso depende de centros de datos”.

Agregó que “la nueva economía que vamos a vivir en los próximos años, vinculada a Inteligencia Artificial, México tenga la carretera necesaria. Estamos construyendo como la carretera y los puentes para que pueda funcionar esa nueva economía”.

Reconocieron la labor del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, dado que ha ayudado mucho para que se diera esta inversión.