Diputada del PAN ratifica solicitud de juicio político contra Adán Augusto López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, ratificó la solicitud de juicio político en contra del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, tras la detención de su exsecretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena, cuando el legislador fue gobernador de Tabasco.

María Elena Pérez-Jaén acudió este día a San Lázaro y afirmó que busca que se realice el juicio político contra el senador morenista, que se desafore, se inhabilite por al menos 20 años y se abran los procesos penales correspondientes.

“Todo lo que ya materialicé fue la ratificación de la demanda de juicio político en contra del senador Adán Augusto López Hernández, con los hechos ya conocidos, para que esta circunstancia se remita a la subcomisión y luego se pueda llevar al Pleno en la votación.

“Lo que estoy intentando con esto es que sea desaforado y posteriormente sea destituido e inhabilitado por 20 años y, en su caso, que se aperturen los procesos penales correspondientes”, detalló.

La legisladora suplente afirmó que todos los días se van acumulando elementos y pruebas de su cercanía y la relación que tenía con Hernán Bermúdez Requena, quien presuntamente se le vincula con el grupo delictivo “La Barredora”.

“Por más que él quiera negar los hechos al remitirse a los informes de inteligencia militar que dieron dados a conocer por el colectivo Guacamaya, en donde a inicios del 2021 ya había informes en donde señalaban a ‘La Barredora’ y él lo nombró secretario de seguridad pública en el estado de Tabasco y se van acumulando más elementos, más hechos, yo espero que la Cámara de Diputados proceda en consecuencia”, dijo.