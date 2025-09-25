Diputada suplente del PAN exige a la morenista Hilda Araceli Brown que solicite licencia (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, quien ratificó la solicitud de juicio político en contra Adán Augusto López, se confrontó con la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, quien fue acusada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de tener vínculos con una fracción delictiva del Cártel de Sinaloa.

La confrontación se dio cuando María Elena Pérez-Jaén se encontró a Hilda Araceli Brown en el recinto legislativo y le pidió que solicite licencia para aclarar las acusaciones en su contra, a lo que la diputada morenista le pidió que no la acosará.

Posteriormente, la diputada morenista fue cuestionada por reporteros sobre si sus cuentas bancarias siguen sin ser bloqueadas, como afirmo en entrevista en el Pleno, sin embargo, Hilda Araceli Brown no respondió.

-¿Por qué no solicita licencia?

-¿Por qué voy a solicitar licencia?

-Para que estas acusaciones se aclaren. ¿Por qué no lo hace? ¡Dígame!

-Yo no tengo por qué pedir licencia. El que nada debe, nada teme ¿no?

-No me diga, porque yo creo que sí lo debería de hacer. Yo acabo de presentar la demanda de juicio político…

-Señora yo fui atenta con usted. No me acose ¡Por favor!

-No la estoy acosando. Solamente le estoy pidiendo que…

-Sí me está acosando con las cámaras, me está siguiendo.

-Porque no, este es un espacio público

-Pero no me acose.

-Entonces solicite licencia. Eso es lo que tenía que hacer.