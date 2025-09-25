“Estamos de luto”: Gaceta UNAM publica portada negra por asesinato en CCH Sur

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La edición de este jueves de la?Gaceta UNAM, el órgano informativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, presentó una portada negra con la leyenda “Estamos de luto…”, luego del asesinato de un estudiante y las lesiones a un trabajador a manos de otro estudiante, los tres integrantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, el pasado lunes 22.

En su número impreso 5,594 y con letras blancas, agrega: “Cerraremos el camino a la violencia a través de la construcción de paz y acciones decididas ante los desafíos que enfrentamos”.?

Incluye dos viñetas que aseguran: “Se redoblarán esfuerzos para tener espacios seguros y libres de violencia” y “Ya se revisan protocolos de seguridad en el CCH Sur”.

En la contraportada, la?Gaceta UNAM?presenta el mensaje textual que emitió el rector Leonardo Lomelí Vanegas el martes 23 por los hechos de violencia en dicho plantel, cuya edición en video se agrega en la versión de su página de internet.

Mientras, en sus interiores, añade el comunicado que emitió ayer?la?Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario sobre el acuerdo de tres medidas en materia de seguridad para aplicar en el CCH Sur por los hechos violentos.

La publicación de luto de la?Gaceta UNAM?se da tres días después de que el joven identificado como Lex Ashton “N”, de 19 años, atacó a muerte con un arma blanca a Jesús Israel Hernández Sánchez, de 16 años, dentro de las instalaciones del CCH Sur. Cuando el agresor intentaba huir, un trabajador del plantel identificado como “Armando”, intentó detenerlo y también fue herido. Ya fue dado de alta.?

El joven agresor intentó escapar y saltó de un edificio, lo que le provocó fracturas en ambas piernas y el cráneo. Está hospitalizado y bajo custodia judicial.

El hecho ha generado dos marchas de estudiantes y padres de familia del CCH y demás escuelas y facultades de la UNAM para exigir mayor seguridad en el plantel.