Iniciativa de salud de Sheinbaum fortalece a la Ssa y va contra vapeadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, la cual establece las disposiciones a las contrataciones de medicamentos, equipo médico e insumos, facultando a la Secretaría de Salud (Ssa) para que los planee y controle.

También tiene las disposiciones para que se implemente el Plan México, iniciativa que contempla la colaboración entre el gobierno de México y el sector privado, además de que dará cumplimiento a la reforma constitucional en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos.

De uno a ocho años de cárcel por vapeadores

La iniciativa establece la ley secundaria de vapeadores y fija que queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición, preparación, producción, mezclado, acondicionamiento, envasado, almacenamiento, comerciales, importación, conservación, fabricación, transporte con fines electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos.

También queda prohibida la publicidad para que se consuman cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, a través de cualquier medio impreso, digital, televisivo, radial o cualquier otro medio de comunicación.

Establece que se dará de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por la adquisición, preparación, producción, fabricación, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, así como por su publicidad.

Además, de que la autoridad sanitaria podrá llevar a cabo la verificación, la aplicación de medidas de seguridad y disposición sanitaria de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogo.

Compras

La iniciativa contempla que la Secretaría de Salud sea el eje rector, tenga un marco jurídico que le permita consolidar la estrategia de las compras consolidadas de medicamentos, equipo médico y demás insumos para la salud, combatiendo al mismo tiempo la corrupción y los sobreprecios.

“Esta reforma propone la modificación al artículo 7, fracción II Ter, de la LGS para adicionar que a la Secretaría de Salud, como encargada de la coordinación del Sistema Nacional de Salud.

“Le corresponde planear e Integrar la demanda de medicamentos, insumos para la salud y equipo médico de alta tecnología que la Secretaria determine, así como dar seguimiento y, asesoría durante los procedimientos de contratación consolidada y su ejecución, que se instrumenten y en los que intervengan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que presten servicios de atención médica, salud pública y asistencia social”, detalla la iniciativa.

Plan México

La iniciativa plantea que en los procedimientos de contratación consolidada de medicamentos, dispositivos médicos y demás insumos para la salud, la Secretaría de Salud deberá promover la participación de personas físicas o morales que acrediten contar, en la cadena de producción de medicamentos, territorio nacional, con inversión en dispositivos médicos y demás insumos para la salud, o con el inicio de instalación de fábricas, laboratorios, almacenes que formen parte de dicha cadena, o bien, de aquellas que desarrollen investigación científica o productos innovadores en materia de salud.