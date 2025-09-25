‘La Diabla’: la integrante del CJNG señalada por tráfico de bebés y feminicidio en México

La Diabla’ fue detenida en Ciudad Juárez como presunta líder de una red de tráfico de recién nacidos. Foto: Canva/ NCTC EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Martha Alicia Méndez Aguilar, conocida como “La Diabla”, fue identificada por autoridades como presunta operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La mujer fue detenida en Ciudad Juárez a inicios de septiembre de 2025 durante un operativo en el que participaron fuerzas federales, estatales y agencias de inteligencia estadounidenses.

La captura de Martha Alicia Méndez Aguilar "La Diabla" se dio tras meses de investigación. Está acusada de liderar una red de tráfico de bebés, feminicidios y extracción ilegal de órganos de mujeres embarazadas.

"La Diabla": perfil de la mujer acusada por tráfico de bebés

Las indagatorias señalan que “La Diabla” atraía mujeres embarazadas con promesas de empleo o ayuda económica. Una vez que aceptaban, eran trasladadas a inmuebles rentados de forma temporal donde se les practicaban cesáreas clandestinas sin condiciones médicas adecuadas.

Las investigaciones establecen que en varios casos las mujeres fallecieron durante los procedimientos. Los recién nacidos eran comercializados, principalmente hacia Estados Unidos, en operaciones cuyo costo podía alcanzar los 250 mil pesos por cada bebé.

También se le atribuye la extracción ilegal de órganos de las víctimas, lo que incrementa las acusaciones en su contra.

Así operaba la red en Chihuahua y Juárez

El caso más reciente que vincula a “La Diabla” se registró en el fraccionamiento Portal del Roble, en Ciudad Juárez. Allí fue localizado el cuerpo de una joven de 20 años con siete meses de embarazo en una fosa clandestina. La autopsia determinó que murió por choque hipovolémico derivado de una extracción uterina, mientras que el bebé no fue hallado.

Este hecho reforzó la investigación contra la red, ya que coincidía con otras denuncias por desapariciones de mujeres embarazadas.

Feminicidios en Chihuahua: casos que destaparon la investigación

La Fiscalía del Estado de Chihuahua informó que la muerte de la joven en Portal del Roble se sumó a otros reportes de mujeres desaparecidas bajo circunstancias similares. Estas indagatorias permitieron vincular a la presunta operadora del CJNG con feminicidios en Chihuahua, lo que llevó a integrar un expediente más amplio en su contra.

La Línea y La Diabla en Ciudad Juárez: vínculos criminales detectados por la Fiscalía

Las investigaciones señalan que Martha Alicia Méndez Aguilar actuaba en coordinación con su esposo e hijo, recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social No. 3 en Ciudad Juárez. Ellos presuntamente mantenían operaciones vinculadas al CJNG y a la organización delictiva conocida como La Línea.

Mientras ellos actuaban desde prisión, “La Diabla” se encargaba de la logística, traslado de víctimas y entrega de recién nacidos a compradores dentro y fuera del país.

Proceso legal de La Diabla en Chihuahua: acusaciones, pruebas y controversias judiciales

Tras su captura, Martha Alicia Méndez Aguilar fue ingresada al Cereso femenil de Ciudad Juárez. El expediente en su contra incluye acusaciones por feminicidio agravado y homicidio en grado de tentativa. La Fiscalía estatal presentó pruebas como testimonios, fotografías, registros de llamadas y mensajes que la vincularían directamente con la red de tráfico de bebés.

No obstante, el proceso enfrenta controversias. En audiencias recientes se reportaron resoluciones judiciales que favorecieron la no vinculación a proceso, lo que generó denuncias de corrupción. Organizaciones civiles y colectivos de mujeres han exigido transparencia, acceso a los expedientes y garantías de justicia para las víctimas.