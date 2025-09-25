Lluvias fuertes no darán tregua el fin de semana: así impactarán en cada estado de viernes a lunes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El último fin de semana de septiembre continuarán las lluvias fuertes e intensas en la mayor parte del país, de acuerdo con la previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Del viernes 25 al lunes 29 se esperan desde chubascos hasta precipitaciones intensas, y por ello el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre posibles deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Durante la tarde-noche del jueves y madrugada del día viernes, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de California, en interacción con el monzón mexicano y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (oeste y norte), así como lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango.

El frente número 4 continuará como estacionario sobre el norte y noreste del territorio nacional, en interacción con un canal de baja presión, originarán lluvias muy fuertes en zonas de Durango, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, lluvias fuertes en Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes.

La onda tropical número 34 se desplazará al sur de Michoacán y Colima, en combinación con inestabilidad atmosférica, generará lluvias fuertes en zonas dichos estados, además de Jalisco y Guerrero.

Un canal de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país, aunado a una vaguada en altura sobre la península de Yucatán y la entrada de humedad del golfo de México, océano Pacífico y mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Hidalgo, Estado de México, Veracruz y Oaxaca, lluvias fuertes en Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas y Tabasco.

Chubascos y precipitaciones fuertes el viernes

Para el viernes, el monzón mexicano, circulaciones ciclónicas en altura sobre el occidente y noroeste de México, adicionalmente de la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, con lluvias puntuales intensas en Sinaloa.

Por otra parte, el sistema frontal número 4 prevalecerá extendido sobre el noreste del país, en combinación con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio nacional, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Simultáneamente, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, oriente y centro de México.

A su vez, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos en dicha región; con lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

Por su parte, el huracán Narda continuará lejos de costas nacionales; sin embargo, mantendrá oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California.

Asimismo, la onda tropical número 34 se desplazará al sur de las costas de Jalisco, sin generar efectos en el territorio nacional.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional.

Las lluvias pronosticadas se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían generar encharcamientos e inundaciones.

Valle de México

Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 27 al lunes 29 de septiembre)

Durante el periodo de pronostico del organismo de la Conagua, una circulación ciclónica en altura, el monzón mexicano y la corriente en chorro subtropical, se mantendrán sobre el noroeste de México.

Se prevé que dicha circulación se desplace sobre el noroeste y norte, y a partir del domingo, de lugar a una vaguada en altura, condiciones que ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dichas regiones.

El frente número 4 se extenderá con características de estacionario sobre el norte del golfo de México y dejará de afectar al territorio nacional. Por su parte, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste mexicano, originarán lluvias fuertes a muy fuertes zonas en dichas regiones.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, divergencia y el ingreso de humedad de ambos océanos, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el centro de México.

El ciclón tropical Narda continuará lejos de costas nacionales; sin embargo, mantendrá oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California.

Al final del periodo de pronostico, se prevé la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán, dando lugar a chubascos con lluvias puntuales fuertes en la región.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional.

Riesgos

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el viernes 26 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Guerrero.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas, Yucatán y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Campeche y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 26 de septiembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (oeste), Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte), Morelos, Veracruz y Chiapas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para mañana 26 de septiembre:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de california; y con posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas occidentales de Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Sábado 27 de septiembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guerrero y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de california; y con posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nayarit, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Domingo 28 de septiembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Sonora.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Lunes 29 de septiembre: