Morena advierte: no habrá ruptura Sheinbaum–AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El partido Morena emitió una comunicación sobre su “cohesión” interna y, sin más, expuso que “no hay ni habrá ruptura”.
A través de sus redes sociales, el mensaje oficial de Morena abundó:
“La presidenta Caludia Sheinbaum y el presidente López Obrador, han sido leales al pueblo y representan el mismo sueño por el que luchamos millones de mexicanos y mexicanas todos los días”.
El mensaje, acompañado de una postal, fue emitido poco después de las 6:00 de la mañana, insertando las figuras en blanco y negro de Sheinbaum y López Obrador, así como aspectos de concentraciones masivas a todo color.
“En nuestro movimiento hoy hay más fuerza y unidad que nunca. Profundizar el segundo piso de la Cuarta Transformación es hacer la voluntad del pueblo. No hay ni habrá ruptura. Movimiento, gobierno y pueblo somos uno mismo”, se lee en la imagen.
Según la comunicación morenista, “el pueblo es el protagonista central en el ejercicio del poder” y ese es el elemento de cohesión que tienen.
En México vivimos tiempos inéditos y estelares. ???? El pueblo organizado es el protagonista central en el ejercicio del poder público y de la historia nacional.
Este es el elemento de cohesión de nuestro Movimiento y es por eso que no hay ni habrá ruptura.
