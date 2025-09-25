Profeco revela qué whisky mexicano barato cumple con la norma en 2025

Profeco evaluó whiskies y destacó una opción mexicana de bajo costo que cumple con las normas.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un estudio reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó un whisky como una de las opciones mexicanas con precio accesible y cumplimiento normativo. El organismo evaluó este destilado junto con otras marcas nacionales e internacionales para comprobar que lo declarado en la etiqueta correspondiera con el contenido real.

Profeco aplicó 343 pruebas a 41 marcas de bebidas destiladas, entre ellas whiskies de distintos orígenes. Las verificaciones incluyeron aspectos de:

Etiquetado

Contenido neto

Especificaciones higiénicas

Grado alcohólico

Parámetros de seguridad

Entre las etiquetas revisadas se encontraron tres whiskies en particular:

MacDowall 5 (México)

(México) John Cor (España)

(España) McKendall (Reino Unido)

En la comparación, MacDowall 5 fue la única opción mexicana que cumplió de manera satisfactoria en todos los rubros.

Si buscas un whisky económico que cumpla con la normativa, Profeco ya señaló uno en su estudio. Conoce los detalles del análisis.

(Foto: Canva)

Características señaladas por Profeco

De acuerdo con los reportes, MacDowall 5 se comercializa por debajo de los 130 pesos, lo que lo ubica en el segmento económico. En el análisis de etiquetado se confirmó que la botella incluyó, conforme a la normativa vigente:

Marca comercial

Contenido neto

Lista de ingredientes

País de origen

Porcentaje de alcohol

Número de lote y razón social del fabricante

Profeco también informó que la bebida cumplió con las especificaciones de higiene exigidas para bebidas alcohólicas, sin detectarse inconsistencias en los parámetros revisados.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

Comparación con otras alternativas evaluadas

En el mismo estudio, la marca John Cor, de origen español, también recibió reconocimiento por la consistencia entre lo declarado en la etiqueta y lo encontrado en laboratorio, lo que la colocó como una alternativa aceptable en relación costo-calidad. Sin embargo, no se trata de un producto nacional.

Por su parte, McKendall, procedente del Reino Unido, fue parte de la muestra, pero no alcanzó los mismos resultados que MacDowall 5 y John Cor en cuanto a cumplimiento de etiquetado y parámetros verificados.

De las marcas mexicanas analizadas, ninguna otra cumplió con todos los criterios establecidos al nivel de MacDowall 5.