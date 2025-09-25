Ricardo Monreal prevé recortes al Poder Judicial, al INE y al Tribunal Electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, prevé recortes en el presupuesto 2026 al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que afirmó que lo que solicitaron no corresponde a las funciones que realizarán durante el año.

En conferencia, Ricardo Monreal también explicó que la anterior administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó cierto presupuesto, sin embargo, detalló que también le harán recortes a esa propuesta.

“El Instituto Nacional Electoral, que no tiene elecciones, vamos a revisarlo porque yo estimo que va a irse a la baja. El año pasado fueron 27 mil millones de pesos. El Instituto plantea 22 mil ahora, pero creo que vamos todavía a reajustarlo a la baja porque no hay elecciones, no hay elección del Poder Judicial, no hay elección de diputados, no hay elección de senadores.

“Y fíjense ustedes todo lo que tiene el Poder Judicial. Recuerden que les dije que este es un presupuesto que planteaba el Poder Judicial, no el Ejecutivo. Es decir, como son órganos autónomos, esta cantidad es la que solicitan ellos. Y fue la pasada Corte que está planteando 15 mil millones de pesos más. Yo no creo que queden estos. Yo creo que se va a ajustar a la baja cuando menos esos 15 mil”, explicó.

Además, el diputado morenista también afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también tendrá recortes en su presupuesto, ya que afirmó que el próximo no tiene mucha carga de trabajo, por lo que no hay justificación.

“Otro que está es el Tribunal Electoral. Tampoco tiene una carga de trabajo pesada el año próximo y no puede ser que plantee una cantidad de 260 millones de pesos más. No hay justificación. Yo creo que el Tribunal Electoral también va a ir a la baja. Es decir, incluso debería ser menos de esto, porque no tienen carga de trabajo para el próximo año, pero estoy adelantándome, le estoy dando primicias, pero finalmente será la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, en este caso Presupuesto, que determinará al final”, enfatizó.