Senadores de MC anuncian parlamento abierto para reforma sobre Ley de Amparo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Además de los foros de discusión sobre la reforma a la Ley de Amparo, que organizan las Comisiones Unidas del Senado, los integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara alta anunció la realización de un parlamento abierto el próximo lunes 29 de septiembre en el recinto legislativo con distintas organizaciones y personas de la sociedad civil que expondrán sus puntos de vista y propuestas ante la iniciativa presidencial.

En conferencia de prensa, la vicecoordinadora de la bancada emecista, Alejandra Barrales, advirtió que la iniciativa, tal como está planteada, pone en riesgo esta figura jurídica que permite a los ciudadanos defenderse de los excesos de las autoridades.

“Pocos países contamos con esa figura y esto ha sido reconocido incluso a nivel internacional, que México cuenta con esa importante herramienta. Hoy con esa reforma se ve amenazada. Nos preocupan los planteamientos que se hacen, que van a dificultar, que van a poner cuesta arriba la posibilidad de que los ciudadanos puedan utilizar esta herramienta”, resaltó.

Alejandra Barrales explicó que en el parlamento abierto participarán reconocidas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Artículo 19, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Fundar.

MC propone lista para audiencias sobre Ley de Amparo

Luego de que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, informó que sí habrá foros de discusión sobre la reforma a la Ley de Amparo, la bancada emecista envió una lista de especialistas la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que sean considerados para participar en las audiencias públicas, organizadas por las Comisiones Unidas del Senado, entre los que se encuentran: