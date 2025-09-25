Sheinbaum celebra que Banamex regrese a un empresario mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum y el empresario mexicano, Fernando Chico Pardo. Foto: Eduardo Miranda y especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que un 25 por ciento de las acciones de Banamex regrese a un empresario mexicano, Fernando Chico Pardo.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria mexicana expuso que “es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación”, al referirse a Fernando Chico Pardo, quien inició su carrera en Wall Street.

Chico Pardo y Citi lograron “un buen acuerdo”, insistió Sheinbaum al referirse a la transacción tasada en 42 mil millones de pesos.

“Me buscaron para informarme, es importante que se sepa, el día anterior tuve una videollamada con ellos para que me informaran lo que iban a anunciar al otro día”, aseguró.

La jefa del Ejecutivo Federal añadió que “Banamex regresa a un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25 por ciento”. Ésto una vez que las autoridades regulatorias aprueben la venta, decisión que se espera para 2026.

Chico Pardo es actual presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) que opera 16 aeropuertos, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Cancún, uno de los más transitados de México.