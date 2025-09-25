Sheinbaum cuestiona por qué Ricardo Salinas Pliego la quiere demandar en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la posible demanda del dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego . Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la posible demanda del dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego por difamación, con el cuestionamiento del por qué esas acciones legales en su contra se podrían interponer en Estados Unidos y no en México.

“¿Cómo es demanda de difamación en Estados Unidos? Incluso más allá de las deudas, la difamación que él hace todos los días a través de la televisora o de sus redes sociales”, preguntó la mandataria durante la conferencia mañanera.

La presidenta pidió a los asistentes a la conferencia y a los medios en general que realicen una “tarea” en la que puso en duda cómo el empresario Salinas Pliego ha logrado los negocios con los que ha obtenido grandes ganancias.

“¿Por qué no se investiga cómo compró la televisora?, ¿Cuánto fue beneficiado con el Fobaproa? Es pregunta. ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? ¿Cómo tiene ADN 40?… ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo adquirió la parte de las acciones de Mexicana”.

Y finalizó: “Solo son preguntas para que también se conozca. Ahí lo dejamos, hasta ahí”.

La reacción de la mandataria se da un día después de que Proceso dio a conocer que Grupo Salinas evalúa demandar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en tribunales de México y de Estados Unidos por “difamación y daño moral”, en represalia a las menciones que ha hecho sobre el multimillonario Ricardo Salinas Pliego y a los adeudos fiscales de sus empresas, en diversas conferencias matutinas.

“Mentir cuesta y tiene consecuencias, más aun cuando se trata de una funcionaria pública”, fulminó el grupo empresarial, según el cual “estamos analizando y evaluando iniciar las demandas y acciones legales pertinentes en México y EE.UU. en contra de la titular del Ejecutivo Federal por difamación y daño moral”.