Cuatro días después del ataque, el CCH se declara “de luto”

Homenaje en el CCH Sur por el asesinato de Jesús Israel. Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuatro días después del asesinato de su alumno, Jesús Israel Hernández Chávez, en el plantel sur, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) se declaró “de luto”.

Este viernes, la dependencia dirigida por Benjamín Barajas Sánchez publicó una portada negra en su Gaceta CCH “Desde la Comunidad”, similar a la que ayer publicó la Gaceta UNAM.

La edición 280 del newsletter está acompañada con un mensaje dedicado “a la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades y a los familiares y amigos de Jesús Israel”.

En la publicación, la autoridad expresa su “profunda tristeza por la irreparable pérdida de nuestro alumno Jesús Israel, integrante de la comunidad del CCH sur. Su partida nos lastima a todos y nos recuerda la importancia de seguir trabajando, como Colegio, en la construcción de espacios educativos a seguros, inclusivos y libres de todo tipo de violencias”.

Según el Colegio, desde el momento en que ocurrieron “estos lamentables hechos, las autoridades centrales universitarias, del Colegio de Ciencias y Humanidades, del plantel sur, así como dependencias gubernamentales, han realizado diversas acciones para auxiliar a las víctimas, promover la reflexión y revisar todas las estrategias para evitar que situaciones como estas se repitan”.

Además, la Dirección General del CCH expresó su “solidaridad y acompañamiento a los familiares y amistades de Jesús Israel, a sus compañeros de grupo y de generación, al profesorado y a la base trabajadora en estos momentos de duelo”.

Por último, reiteró su voluntad de “seguir construyendo, día a día, un ambiente educativo que privilegie el diálogo, la reflexión crítica y la dignidad humana, pilares esenciales para edificar entre todas y todos una cultura de paz, donde el respeto a la vida sea el valor fundamental”.

De acuerdo con los testimonios públicos, Jesús Israel Hernández Sánchez, de 16 años, era estudiante del tercer semestre del CCH Sur. La tarde del lunes estaba con su novia en el estacionamiento cuando llegó otro alumno, identificado como Lex Ashton, de 19, con el rostro cubierto y un arma punzocortante con la que lo hirió y le provocó la muerte casi de manera instantánea.

El agresor intentó dañar a la adolescente, pero ella gritó y corrió para salvarse. Según las declaraciones, algunos estudiantes intentaron detener al agresor, pero éste echó a correr. Un trabajador del plantel, identificado como Armando, trató de detenerlo, pero el joven también lo hirió. El agresor quiso huir de nuevo y saltó de un edificio, lo que le causó fracturas en ambas piernas y traumatismo craneoencefálico. Fue trasladado al hospital y está en calidad de detenido.