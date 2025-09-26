Desechan uno de los amparos tramitados a nombre de los hijos de AMLO por caso de huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un juez federal en la Ciudad de México desechó uno de los tres amparos tramitados a nombre de los hijos del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y otras personas involucradas en el caso de huachicol fiscal, en los que fueron reclamadas posibles órdenes de aprehensión en su contra.

El juez Primero de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Carlos Rico Mondragón, quien había recibido el amparo que originalmente fue presentado ante el juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa, señaló que, ante la existencia de otra demanda exactamente igual en el estado de Zacatecas, el expediente en su juzgado debía ser desechado.

En su resolución, cuya versión pública está disponible en la página del Órgano de Administración Judicial (OAJ), el juzgador también retomó las declaraciones públicas de Francisco Javier Rodríguez Smith MacDonald, abogado de Rafael Caro Quintero, quien rechazó haber tramitado una demanda a nombre de Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán, como se desprendía de la demanda.

“Es del dominio público que, a través de diversos medios informativos, el promovente Francisco Javier Rodríguez Smith MacDonald, precisó no haber promovido ningún juicio de amparo en favor de los quejosos señalados en líneas procedentes, incluso refirió que presentó la denuncia correspondiente por la posible comisión de algún delito.

“Y en la red social denominada Instagram, se encuentra un escrito de fecha diecisiete de septiembre de esta anualidad en el cual Andrés Manuel López Beltrán, refirió que él ni su hermano han tramitado demanda alguna”, señaló el juzgador.

Asimismo, el juez indicó que ante el juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa otro de los quejosos que aparece en la demanda se desistió de la misma, por lo que con estos datos el juzgador decidió desechar el caso.

Sin embargo, el amparo tramitado ante el juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, registrado con el número 1728/2025 continúa en trámite, pues hasta el momento ninguno de los hijos del exmandatario federal ha presentado un desistimiento, pese a que ellos han acusado un montaje orquestado por la oposición.

En cambio, César Reyna Carrillo y Roberto Blanco Cantú ya presentaron ante los juzgados de la CDMX y de Zacatecas sus escritos de desistimiento.

Reyna Carrillo es un exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y Blanco Cantú es un empresario conocido como “el señor de los buques” contra quien pesa una orden de captura por el caso del huachicol fiscal que involucra a elementos de la Secretaría de Marina.