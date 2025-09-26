La intimidación migratoria de Trump ya surte efecto en el puente fronterizo de McAllen, Texas

TEXAS (apro).- La campaña de intimidación y miedo que el presidente Donald Trump ha hecho contra los migrantes está surtiendo efecto, al menos así se siente en el puente fronterizo de McAllen, Texas.

En los últimos meses, 142 mil personas fueron deportadas desde Estados Unidos, muchas a países distintos de los de su origen. La forma en que algunos fueron detenidos y deportados, así como la retórica degradante contra las personas migrantes, es también extremadamente preocupante.

A esta política migratoria hay que sumarle que, apenas esta semana, Donald Trump dijo durante un discurso ante las Naciones Unidas que el organismo mundial es una institución ineficaz, y también elogió el rumbo que ha tomado Estados Unidos durante su presidencia, mientras advertía que Europa se arruinará si no se aleja del “monstruo de dos cabezas” de las políticas de migración y energía verde mal concebidas.