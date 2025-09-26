Lady Patadas CDMX: sanciones por agredir a un policía en Ciudad de México (VIDEO)

Lady Patadas CDMX: las sanciones por agredir a policía podrían provenir del Artículo 189.. Foto: Captura de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— En redes sociales se viralizó un video donde una mujer, apodada “Lady Patadas”, agrede físicamente a un policía de la la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la alcaldía Benito Juárez. El agente acudió a un reporte en la colonia Miravalle y la autoridad relata que la agresora lo insultó, empujó y finalmente le dio una patada mientras intentaba detenerla.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la mujer fue detenida mediante una boleta de remisión ante un juez cívico. También se activó la instancia interna para acompañar al policía en la formalización de la denuncia ante el Ministerio Público.

Legislación aplicable: artículos contra agresión a servidores públicos

La agresión a un policía en funciones se tipifica como delito contra servidor público en el Código Penal Federal, específicamente en el Artículo 189, que sanciona a quien cometa delitos o agresiones con o sin resultado de lesiones contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

Otro artículo relevante es el de resistencia o ultrajes a la autoridad, que autoriza sanciones para quienes utilizan violencia, amenazas o forcejeo para impedir que un agente cumpla sus funciones.

En el ámbito local, si la agresión genera lesiones o es considerada un acto grave, puede escalar del juez cívico al Ministerio Público y ser procesada penalmente, con penas de prisión o multas según la gravedad de la ofensa.

También puede tenerse en cuenta el uso de la fuerza regulada por leyes específicas como la “Ley que regula el uso de la fuerza” del ámbito capitalino, que prescribe responsabilidades cuando agentes o ciudadanos exceden los límites permitidos.

El antecedente “Lady Racista” y por qué importa

El caso de Lady Racista saltó a la atención pública cuando una mujer identificada como Ximena Pichel, en la CDMX, insultó verbalmente a un oficial de tránsito con comentarios discriminatorios como “pinche indio” y “pinche negro”.

Ese episodio terminó con la imputación por discriminación y el inicio de un proceso legal en la capital. En su momento, autoridades pidieron sanciones económicas o incluso prisión en casos graves de discriminación contra servidores públicos.

La relevancia del caso de "Lady Racista" radica en que sirve de precedente público de que agresiones verbales y actos discriminatorios contra autoridades pueden ser denunciados y retomados por instancias legales. En el caso de "Lady Patadas", aunque la agresión es física, el paralelo radica en que ambos implican ataque directo a la autoridad y pueden activarse mecanismos legales similares de denuncia pública, sanción y seguimiento penal.

Factores que definen una sanción concreta

